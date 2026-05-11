Cantor Ed Motta se envolve em confusão dentro de restaurante - Reprodução / Redes sociais

Cantor Ed Motta se envolve em confusão dentro de restauranteReprodução / Redes sociais

Publicado 11/05/2026 06:42

Rio - Um dos funcionários envolvidos na confusão com o cantor Ed Motta em um restaurante do Rio, no início deste mês, deu detalhes do ocorrido em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, exibida neste domingo (10). O homem, que preferiu ter a identidade preservada, contou que ouviu ameaças e xingamentos do cantor, que se irritou devido a cobrança de uma taxa.

"Começam os xingamentos, falando: 'Ah, vou embora antes que eu faça alguma coisa com um desses 'paraíba'. Vai tomar no seu c..., seu filho da p..., 'paraíba', nunca mais eu volto aqui'", descreveu ele.

Logo depois, Ed foi acusado pelo estabelecimento de arremessar uma cadeira "contra um garçom que se encontrava de costas". Na saída, o artista esbarrou em uma mesa vizinha e derrubou a bolsa de uma mulher. O cantor foi embora, mas os amigos dele passaram a discutir com os clientes da outra mesa. "Um deles, que estava sentado, recebeu um soco e, ao se dirigir à saída, teve uma garrafa de vinho, tamanho magnum, intencionalmente arremessada contra sua cabeça, causando sangramento imediato", relatou o restaurante.

A vítima não quis ser identificada por medo de retaliações. "O ato foi covarde e as cenas evidenciam uma demonstração de violência inaceitável", informou a defesa dela ao "Fantástico".

Depois da briga, os amigos de Ed voltaram para a mesa e fizeram mais um pedido. "Aí ele falou, coloca num balde com gelo o espumante que a gente vai beber", contou o funcionário. Eles deixaram o local antes da chegada da polícia. A defesa do cantor negou agressão e disse que o artista saiu indignado devido ao atendimento.