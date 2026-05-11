Cantor Ed Motta se envolve em confusão dentro de restauranteReprodução / Redes sociais
Funcionário de restaurante relata briga com Ed Motta e expõe ofensas
Polícia investiga o caso; cantor é intimado a prestar depoimento
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