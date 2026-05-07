Ed Motta - Reprodução de vídeo / Instagram

Ed MottaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 07/05/2026 20:01

Em entrevista ao RJTV, da TV Globo, a delegada Daniela Terra disse que espera concluir a fase de depoimentos até o fim da próxima semana e que o caso será tratado como lesão corporal grave.



O caso foi registrado na 15ª DP (Gávea). De acordo com as investigações, o artista se envolveu num desentendimento generalizado no último fim de semana, quando estava acompanhado de cinco pessoas, incluindo Diogo Coutinho do Couto, proprietário dos restaurantes Escama e Quinta da Henriqueta, que também deverá depor em breve.

polícia também tenta identificar outro homem, que seria o autor das agressões contra um cliente do estabelecimento e primo do empresário. "Estamos aguardando esse Diogo prestar declarações para dar a qualificação desse outro individuo, que pelo que dizem, é primo dele", falou a delegada Daniela Terra.

De acordo com vítima, ela estava com familiares e amigos na noite do último sábado (2), próximo à mesa do cantor. Em determinado momento, Ed se levantou e derrubou uma cadeira em que estavam os pertences do cliente. O artista teria tomado a atitude após o estabelecimento negar o pedido de retirada da taxa de rolha, cobrada quando o frequentador leva seu próprio vinho.



Em seguida, houve uma discussão entre as duas mesas. Na ocasião, o homem, que seria primo de Diogo e tinha sotaque português, se levantou e agrediu a vítima com um soco no rosto. Ainda de acordo com o cliente, ele não revidou e decidiu ir embora para não causar mais confusão. No entanto, na saída do local, o homem lançou uma garrafa de vidro pelas costas dele, ferindo o lado esquerdo da cabeça.

Em nota, o restaurante informou que o grupo do cantor teria provocado a equipe e que agressões incluíram xingamentos, referências pejorativas à origem nordestina, além de insinuações sobre orientação sexual e vida privada. Ed também foi acusado pelo estabelecimento de arremessar uma cadeira contra um garçom que se encontrava de costas. O artista e os amigos deixaram o local antes da chegada da polícia.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa dos envolvidos. O espaço está aberto para manifestações.