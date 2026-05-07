Ed MottaReprodução de vídeo / Instagram
Ed Motta é intimado a depor sobre confusão em restaurante na Zona Sul
Delegada disse que espera concluir a fase de depoimentos até o fim da próxima semana e que o caso será tratado como lesão corporal grave
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Durante a operação de ordenamento, houve correria e objetos, como cadeiras e pedaços de madeira, foram arremessados
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