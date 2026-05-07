Denúncia anônima levou a polícia ao escritório de fachada no Anaia Pequeno. - Divulgação/Redes Sociais

Denúncia anônima levou a polícia ao escritório de fachada no Anaia Pequeno.Divulgação/Redes Sociais

Publicado 07/05/2026 20:00

Seis pessoas foram presas nesta quarta-feira (6) após denúncias anônimas sobre um escritório clandestino de empréstimos fraudulentos no bairro Anaia Pequeno, em São Gonçalo.



O imóvel que abrigava o escritório fica na Rua Agripino Grieco. Ao chegarem ao endereço, por volta das 11h30, policiais encontraram as estações de trabalho em plena atividade.



No local, seis suspeitos utilizavam notebooks conectados a sistemas informatizados. Em depoimento, os envolvidos afirmaram que trabalhavam no local há cerca de três meses, com salário mensal de aproximadamente R$ 2 mil, além de bonificações por metas atingidas.

O grupo e o material apreendido foram encaminhados à 72ª DP (Mutuá).