Denúncia anônima levou a polícia ao escritório de fachada no Anaia Pequeno.Divulgação/Redes Sociais
O imóvel que abrigava o escritório fica na Rua Agripino Grieco. Ao chegarem ao endereço, por volta das 11h30, policiais encontraram as estações de trabalho em plena atividade.
No local, seis suspeitos utilizavam notebooks conectados a sistemas informatizados. Em depoimento, os envolvidos afirmaram que trabalhavam no local há cerca de três meses, com salário mensal de aproximadamente R$ 2 mil, além de bonificações por metas atingidas.
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