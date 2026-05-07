Rafael Carvalho Lobo de Oliveira foi localizado em Laranjeiras e encaminhado ao sistema penitenciário após condenação por uso de moeda falsa - Divulgação PCRJ

Rafael Carvalho Lobo de Oliveira foi localizado em Laranjeiras e encaminhado ao sistema penitenciário após condenação por uso de moeda falsaDivulgação PCRJ

Publicado 07/05/2026 19:03

Rafael Carvalho Lobo de Oliveira foi preso em Laranjeiras, Zona Sul, pelo crime de uso de moeda falsa. Agentes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) cumpriram o mandado expedido pela Justiça Federal na terça-feira (5).

Segundo as investigações, em 2013 ele foi detido pela Polícia Federal por integrar um esquema de circulação de notas falsas. Na ocasião, confessou que adquiria o material em São Paulo e mantinha as notas guardadas enquanto realizava saques de valores lícitos em uma agência bancária.

A estratégia consistia em retornar ao banco dias após as retiradas, alegando ter recebido dinheiro falso. Com a suposta conivência da gerente da agência, as imagens do circuito interno eram verificadas e o montante era substituído por notas verdadeiras.

Segundo a Polícia Civil, Rafael possui 20 anotações criminais, além de condenação na esfera federal a três anos de prisão.