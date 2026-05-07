Ação de ordenamento da Seop termina em confusão na Rua São José, no Centro do Rio, nesta quinta-feira (7) - Reprodução/Redes sociais

Ação de ordenamento da Seop termina em confusão na Rua São José, no Centro do Rio, nesta quinta-feira (7)Reprodução/Redes sociais

Publicado 07/05/2026 17:43

Rio - Uma ação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) terminou em confusão e correria entre agentes da prefeitura e ambulantes na tarde desta quinta-feira (7), na Rua São José, no Centro do Rio. Dois camelôs acabaram presos, dois agentes ficaram feridos e uma viatura da secretaria foi danificada durante a operação.

Durante a ocorrência, os agentes chegaram a usar spray de pimenta. Além disso, cadeiras e objetos de madeira foram arremessados. Veja o vídeo abaixo.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que agentes da Seop recolhem mercadorias vendidas por camelôs na calçada. Segundo a prefeitura, os ambulantes não tinham autorização municipal para trabalhar na rua. Em meio à apreensão, um camelô tentou impedir a retirada dos produtos e acabou sendo afastado por um dos agentes.



Em outro trecho do vídeo, servidores da prefeitura são atingidos por um pedaço de madeira arremessado à distância. Em seguida, os agentes utilizam spray de pimenta para dispersar o tumulto. Pedestres que passavam pela região e ambulantes que não participavam da confusão correram para dentro de uma loja de artigos esportivos em busca de proteção.

Veja o vídeo:

Ação da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) contra ambulantes no Centro do Rio, nesta quinta-feira (7), termina em confusão e muita correria



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/VOkvElCEhE — Jornal O Dia (@jornalodia) May 7, 2026

Segundo a Seop, a operação se tratava de uma ação de ordenamento contra ambulantes sem autorização municipal para trabalhar. "As agressões provocaram a reação dos agentes", disse a secretaria. A Polícia Militar e a Guarda Municipal foram acionadas para auxiliar na ação.

Leia a nota na íntegra da Seop:

"Ambulantes sem autorização municipal para trabalhar na rua arremessaram cadeiras e objetos de madeira contra agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) durante uma operação de ordenamento urbano na Rua São José, no Centro, na tarde desta quinta-feira (07/05). As agressões provocaram a reação dos agentes. A Polícia Militar e a Guarda Municipal foram acionadas para auxiliar na ação. Uma viatura foi danificada, dois ambulantes acabaram presos e dois agentes ficaram feridos."