Polícia Civil fecha fábrica de linha chilena e prende homens em flagrante - Divulgação / Polícia Civil

Polícia Civil fecha fábrica de linha chilena e prende homens em flagranteDivulgação / Polícia Civil

Publicado 07/05/2026 16:12

Rio - Policiais civis fecharam, nesta quinta-feira (7), uma fábrica clandestina de linha chilena em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste do Rio. Durante a ação, dois homens foram presos em flagrante e uma grande quantidade de material ilícito foi apreendida.



A operação ocorreu a partir do trabalho investigativo da 10ª Delegacia de Acervo Cartorário (Deac) e da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA). Os agentes receberam denúncias anônimas sobre a fabricação do produto, proibido no Brasil.



O local abriga uma fábrica clandestina bem estruturada, que produzia linha chilena que abastecia diversos estados do Brasil. Também foram identificados três veículos utilizados no esquema criminoso.



Na abordagem, os agentes flagraram muito material ilícito, incluindo utensílios utilizados na produção da linha, feita com materiais cortantes e altamente resistentes, capazes de provocar ferimentos severos, mutilações e até mortes. O uso, ainda, coloca em perigo animais e a rede elétrica.