Segundo a equipe, o suspeito já havia sido detido pelo mesmo crime há apenas seis dias - Divulgação/PMERJ

Segundo a equipe, o suspeito já havia sido detido pelo mesmo crime há apenas seis diasDivulgação/PMERJ

Publicado 07/05/2026 22:52 | Atualizado 07/05/2026 22:54

Agentes do programa Segurança Presente prenderam, nesta quinta-feira (7), um homem acusado de tráfico de drogas na Ciclovia do Parque Orla de Piratininga, em Niterói. Segundo a equipe, o criminoso já havia sido detido pelo mesmo crime há apenas seis dias e acabou liberado após audiência de custódia.

A prisão aconteceu durante uma ação para apurar denúncias de venda de entorpecentes na região da Avenida Ciclovia Chico Xavier. De acordo com os agentes, o homem foi abordado em atitude suspeita e estava com 176 pinos de cocaína, 46 sacolés de crack, dois rádios transmissores, material para endolação, um cinto militar e um simulacro de pistola.

Após a identificação, os policiais constataram que o suspeito era o mesmo homem preso pela equipe no último dia 1º de maio. Ainda segundo o Segurança Presente, durante a apresentação do caso na 81ª DP (Itaipu), também foi verificado um mandado de prisão em aberto contra ele. O acusado permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.