Rio - O torcedor do Vasco, Fabiano Miranda Lopes, de 42 anos, morreu nesta quinta-feira (7), quatro dias após ser gravemente agredido na saída do clássico entre Flamengo e Vasco, no Maracanã, Zona Norte do Rio. Ele estava internado em estado grave no Hospital Municipal Souza Aguiar, onde apresentou "piora progressiva devido à gravidade das lesões", segundo a direção da unidade.
De acordo com relatos iniciais, Fabiano teria sido abordado por homens de uma torcida organizada rival e agredido na Rua Oito de Dezembro, em Vila Isabel, nas proximidades do estádio. Após ficar desacordado, ele ainda teve os pertences roubados.
A 18ª DP (Praça da Bandeira) investiga o caso e analisa imagens de câmeras de segurança para identificar os envolvidos no crime. Ninguém foi preso até o momento.
Ainda não há informações sobre o sepultamento do torcedor.
Mais um torcedor ferido
Fabiano foi a segunda vítima das brigas envolvendo as torcidas do Vasco e Flamengo no último domingo. Na mesma noite, o estudante Arthur Cortines Laxe Ferreira da Conceição, de 18 anos, foi atingido no olho por uma bala de borracha após o clássico entre Flamengo e Vasco, nas proximidades do Maracanã. Internado desde então, o jovem enfrenta o risco de perder definitivamente a visão.
De acordo com a mãe do rapaz, os médicos identificaram um ferimento profundo, além de danos na região do canal lacrimal. A bala também danificou o globo ocular e causou fraturas no nariz e na parte inferior do olho.
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