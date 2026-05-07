Torcedor do Vasco, Fabiano Miranda Lopes, de 42 anos, morreu nesta quinta-feira (7) - Reprodução/Redes sociais

Torcedor do Vasco, Fabiano Miranda Lopes, de 42 anos, morreu nesta quinta-feira (7)Reprodução/Redes sociais

Publicado 07/05/2026 21:19

Rio - O torcedor do Vasco, Fabiano Miranda Lopes, de 42 anos, morreu nesta quinta-feira (7), quatro dias após ser gravemente agredido na saída do clássico entre Flamengo e Vasco, no Maracanã, Zona Norte do Rio. Ele estava internado em estado grave no Hospital Municipal Souza Aguiar, onde apresentou "piora progressiva devido à gravidade das lesões", segundo a direção da unidade.

De acordo com relatos iniciais, Fabiano teria sido abordado por homens de uma torcida organizada rival e agredido na Rua Oito de Dezembro, em Vila Isabel, nas proximidades do estádio. Após ficar desacordado, ele ainda teve os pertences roubados.



A 18ª DP (Praça da Bandeira) investiga o caso e analisa imagens de câmeras de segurança para identificar os envolvidos no crime. Ninguém foi preso até o momento.



Ainda não há informações sobre o sepultamento do torcedor.

Mais um torcedor ferido

Fabiano foi a segunda vítima das brigas envolvendo as torcidas do Vasco e Flamengo no último domingo. Na mesma noite, o estudante Arthur Cortines Laxe Ferreira da Conceição , de 18 anos, foi atingido no olho por uma bala de borracha após o clássico entre Flamengo e Vasco, nas proximidades do Maracanã. Internado desde então, o jovem enfrenta o risco de perder definitivamente a visão.

De acordo com a mãe do rapaz, os médicos identificaram um ferimento profundo, além de danos na região do canal lacrimal. A bala também danificou o globo ocular e causou fraturas no nariz e na parte inferior do olho.