Publicado 08/05/2026 00:00

Lula tratou com Trump sobre tarifas, terras raras e crime organizado. O encontro expõe um modelo em que o Brasil negocia acesso a mercado enquanto Washington busca alternativas à China nos minerais críticos. Quem precisa mais de quem é a pergunta que o aperto de mão não responde.

PF aponta que a "emenda Master" foi redigida pelo banco, entregue em envelope na casa de Ciro Nogueira e reproduzida na íntegra no Senado. "Saiu exatamente como mandei", celebrou Vorcaro. Se comprovadas as denúncias, temos um modelo em que o mandato opera como extensão administrativa do interesse privado.