Ives Macena foi o idealizador da primeira lona cultural da cidade - Reprodução/Redes Sociais

Ives Macena foi o idealizador da primeira lona cultural da cidadeReprodução/Redes Sociais

Publicado 07/05/2026 20:41 | Atualizado 07/05/2026 21:20



Rio – Morreu nesta terça-feira (6), aos 74 anos, Ives Macena, considerado um dos pioneiros da democratização do acesso à cultura nas zonas Norte e Oeste do Rio. Não há informações sobre a causa da morte.



Morador de Campo Grande, na Zona Oeste, Ives Macena foi o idealizador da primeira lona cultural da cidade, iniciativa que serviu de inspiração para a atual rede municipal de Arenas e Areninhas Cariocas. O projeto nasceu da proposta de utilizar estruturas semelhantes às de circo para ampliar o acesso da população a atividades culturais em regiões historicamente afastadas dos grandes equipamentos culturais da capital.



A ideia acabou se transformando em uma das principais políticas públicas culturais do município. Além da atuação como produtor cultural, Ives Macena ficou marcado pelo incentivo a artistas populares e pelo fortalecimento de espaços culturais comunitários. Por sua trajetória, Ives recebeu o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2024.



Christian Pierini, 51, um dos diretores do teatro, e filho de Ives, compartilhou a história do espaço administrado há gerações pela família: "Ele foi fundado em 1958, era um teatro a céu aberto que ficou paralisado durante o regime militar. Nos anos 1980, eu, minha mãe, Regina Pierini, e meu pai, Ives Macena, reativamos o espaço. Eu ainda era muito novo na época, mas comecei a trabalhar com eles, produzindo eventos e peças. Meu pai viu a necessidade do teatro ter uma cobertura, então começamos uma campanha e ganhamos da extinta Fundação RioArte uma lona da Eco 92. E, assim, prosseguimos o nosso trabalho", diz o gestor. Rio – Morreu nesta terça-feira (6), aos 74 anos, Ives Macena, considerado um dos pioneiros da democratização do acesso à cultura nas zonas Norte e Oeste do Rio. Não há informações sobre a causa da morte.Morador de Campo Grande, na Zona Oeste, Ives Macena foi o idealizador da primeira lona cultural da cidade, iniciativa que serviu de inspiração para a atual rede municipal de Arenas e Areninhas Cariocas. O projeto nasceu da proposta de utilizar estruturas semelhantes às de circo para ampliar o acesso da população a atividades culturais em regiões historicamente afastadas dos grandes equipamentos culturais da capital.A ideia acabou se transformando em uma das principais políticas públicas culturais do município. Além da atuação como produtor cultural, Ives Macena ficou marcado pelo incentivo a artistas populares e pelo fortalecimento de espaços culturais comunitários. Por sua trajetória, Ives recebeu o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2024. Reportagem de O DIA do dia 13 de Março, mostrou que a família de Macena buscava melhorias do espaço cultural. Christian Pierini, 51, um dos diretores do teatro, e filho de Ives, compartilhou a história do espaço administrado há gerações pela família: "Ele foi fundado em 1958, era um teatro a céu aberto que ficou paralisado durante o regime militar. Nos anos 1980, eu, minha mãe, Regina Pierini, e meu pai, Ives Macena, reativamos o espaço. Eu ainda era muito novo na época, mas comecei a trabalhar com eles, produzindo eventos e peças. Meu pai viu a necessidade do teatro ter uma cobertura, então começamos uma campanha e ganhamos da extinta Fundação RioArte uma lona da Eco 92. E, assim, prosseguimos o nosso trabalho", diz o gestor.

Para a reportagem de O DIA, Christian definiu o pai como "Um visionário que revolucionou a cultura periférica do Rio de Janeiro"



Em nota publicada nas redes sociais, a secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, destacou o papel de Macena na transformação da cena cultural carioca. “Foi um grande visionário que viu nas lonas a oportunidade acessível de fazer com que a arte e a cultura nas Zonas Norte e Oeste pudessem circular”, afirmou o órgão.



"Um visionário que revolucionou a cultura periférica do Rio de Janeiro"



O velório será realizado no Teatro de Arena Elza Osborne, a partir das 23h desta quinta (7) até às 10h30 da manhã de sexta (8). O sepultamento será às 13h30, no Jardim da Saudade, em Paciência.

