Valmir Santos Nascimento Júnior e Matheus Antunes dos Santos Aglio foram presos em flagrante com 16 caixas de cigarros roubadas e um bloqueador de sinal na Avenida das Américas.Divulgação PMRJ
Carga de cigarros é recuperada pela polícia após perseguição na Avenida das Américas
Suspeitos tentavam fugir em uma picape quando foram localizados por agentes do Segurança Presente
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