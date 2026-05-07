Valmir Santos Nascimento Júnior e Matheus Antunes dos Santos Aglio foram presos em flagrante com 16 caixas de cigarros roubadas e um bloqueador de sinal na Avenida das Américas. - Divulgação PMRJ

Valmir Santos Nascimento Júnior e Matheus Antunes dos Santos Aglio foram presos em flagrante com 16 caixas de cigarros roubadas e um bloqueador de sinal na Avenida das Américas.Divulgação PMRJ

Publicado 07/05/2026 19:12 | Atualizado 07/05/2026 19:12

A polícia recuperou uma carga de 16 caixas de cigarros roubada na manhã desta quinta-feira (7), na Avenida das Américas, na altura da estação de BRT Salvador Allende, na Zona Sudoeste. Valmir Santos Nascimento Júnior, de 33 anos, e Matheus Antunes dos Santos Aglio, de 25, foram presos.

Segundo o 31º BPM (Recreio), o roubo aconteceu na Rua Silva Pozano. Após o assalto, os suspeitos fugiram em uma picape Fiat Strada branca em direção à Avenida das Américas.

Com as informações sobre o veículo, agentes da Moto Patrulha do programa Segurança Presente iniciaram buscas na região e conseguiram localizar os suspeitos.

Na abordagem, os policiais encontraram as 16 caixas de cigarros roubadas dentro da picape. Também foram apreendidos dois celulares e um bloqueador de sinal, equipamento usado para impedir rastreamentos.

O caso foi registrado na 42ª DP (Recreio).