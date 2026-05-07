Garotinho recorreu ao STF para tentar manter no ar o vídeo, mas não teve êxitoReprodução/Redes sociais
Moraes nega pedido de Anthony Garotinho e mantém suspenso post de ofensas contra advogada
Em vídeo, ex-governador chamou Juliana Bonazza de 'Dra. Mutreta'
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Torcedor do Vasco morre quatro dias após agressão na saída do Maracanã
Fabiano Miranda Lopes, de 42 anos, estava internado no Hospital Municipal Souza Aguiar e apresentou piora progressiva devido à gravidade das lesões
Morre Ives Macena, criador da primeira lona cultural do Rio, aos 74 anos
Iniciativa das lonas serviu de inspiração para a atual rede municipal de Arenas e Areninhas Cariocas
Ed Motta é intimado a depor sobre confusão em restaurante na Zona Sul
Delegada disse que espera concluir a fase de depoimentos até o fim da próxima semana e que o caso será tratado como lesão corporal grave
Seis pessoas são presas em escritório que aplicava golpe do empréstimo
Polícia descobriu o local, em São Gonçalo, depois de denúncias anônimas
Carga de cigarros é recuperada pela polícia após perseguição na Avenida das Américas
Suspeitos tentavam fugir em uma picape quando foram localizados por agentes do Segurança Presente
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