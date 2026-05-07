Restaurante Grado, onde o músico Ed Motta se envolveu em confusão com funcionários e clientes - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Restaurante Grado, onde o músico Ed Motta se envolveu em confusão com funcionários e clientesReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 07/05/2026 13:55

Rio - A Polícia Civil busca identificar o autor das agressões a um cliente no restaurante Grado, na Zona Sul, durante uma confusão generalizada envolvendo o cantor Ed Motta . Segundo a delegada Daniela Terra, da 15ª DP (Gávea), a distrital aguarda o depoimento do gerente do estabelecimento, que será ouvido como testemunha para esclarecer os fatos.

A oitiva seria nesta quinta-feira (7), mas foi remarcada a pedido do gerente, já que o advogado dele estaria viajando. Ainda segundo a delegada, o restaurante possui a identificação de todos os envolvidos devido aos dados solicitados durante pedidos de reserva.

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Segundo a vítima, ela estava jantando com a família e amigos na noite do último sábado (2), próximo à mesa do cantor Ed Motta, que estava com outros cinco acompanhantes. Em determinado momento, o artista se levantou e derrubou uma cadeira em que estavam os pertences do cliente.

Em seguida, houve uma discussão entre as duas mesas, ocasião em que um homem não identificado, que estava envolvido na briga e tinha sotaque português, se levantou e agrediu a vítima com um soco no rosto.



Ainda de acordo com o cliente, ele não revidou e decidiu ir embora para não causar mais confusão. No entanto, na saída do restaurante, o homem lançou uma garrafa de vidro pelas costas da vítima, ferindo o lado esquerdo da cabeça.

O autor das agressões seria primo de Diogo Coutinho do Couto, proprietário dos restaurantes Escama e Quinta da Henriqueta, que também deverá depor em breve.

"Estamos aguardando esse Diogo prestar declarações para dar a qualificação desse outro individuo, que pelo que dizem, é primo dele", explicou a delegada.

Briga começou devido a cobrança de taxa

Segundo o registro de ocorrência, Ed Motta jogou uma cadeira na parede e derrubou a que estavam os pertences do cliente após a negativa da retirada da taxa de rolha, cobrada quando o frequentador leva seu próprio vinho de casa.

Em nota, o restaurante informou que o grupo do cantor teria provocado a equipe e as que agressões incluíram xingamentos, referências pejorativas à origem nordestina, além de insinuações sobre orientação sexual e vida privada. Logo depois, Ed também foi acusado pelo estabelecimento de arremessar uma cadeira contra um garçom que se encontrava de costas.

O cantor e os amigos deixaram o local antes da chegada da polícia.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa dos envolvidos. O espaço está aberto para eventuais manifestações.