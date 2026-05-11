Nataly Silva, da 'Casa do Patrão' - Reprodução / Instagram

Nataly Silva, da 'Casa do Patrão'Reprodução / Instagram

Publicado 11/05/2026 07:53

Rio - A participante de Nataly Silva, da "A Casa do Patrão", ameaçou deixar o confinamento após acreditar que recebeu uma informação externa durante uma dinâmica especial de Dia das Mães. A situação gerou repercussão entre os fãs do programa e dividiu opiniões no X.



Tudo começou depois da dinâmica do VAR, quadro que mostra imagens e mensagens aos participantes. Alguns confinados receberam vídeos enviados pelas famílias, entre eles Nataly. Após assistir ao recado da mãe, a participante ficou abalada e passou a cogitar desistir do reality.



Em conversa com os colegas, Nataly revelou que havia combinado um sinal com a família antes de entrar no programa. Segundo ela, a cor da roupa usada pela mãe indicaria como estaria sua imagem fora da casa. “Não vou mudar meu caráter, mas eu sei o que eu estou dizendo. E isso eu deixei algo em casa combinado já, minha gente. Você é louco. A cor do vestido da minha mãe”, afirmou.



Os participantes tentaram tranquilizá-la e chegaram a questionar se ela não estaria interpretando a situação de forma exagerada. Ainda assim, Nataly insistiu no assunto. “Eu vi, amiga. Sou doida, não. Eu conheço a minha mãe de longe. Eu vi a roupa, amiga”, declarou.



Pouco depois, a sister teve uma conversa séria com sua aliada no jogo, Nikita Salvador, e voltou a falar sobre desistência. “Vou ficar aqui só para ser cancelada? Somente? Dando palco para o programa... Devo tá canceladíssima. Não vou ficar me expondo, não, amiga. Vou ficar me expondo de graça aqui dentro, não”, disse.



Nataly também afirmou acreditar que o programa já possui um favorito ao prêmio. “Aqui já tem um ganhador, mulher. Tem, sim. Pode ter certeza. Quem é, eu não sei, mas tem.”



Nikita tentou consolar a amiga e incentivou a participante a continuar na disputa. “Eu vou lutar até o final, como tudo que eu fiz na minha vida. E eu tenho certeza de que você também é assim. Lute até o final. Se for para a gente cair, amiga, que a gente caia atirando”, respondeu.