Ana Maria Braga e o marido no 'Em Família'Reprodução de vídeo / TV Globo
ai, que lindoooo toda a felicidade do mundo pra Namaria e Fábio Arruda!!!#EmFamiliaComEliana pic.twitter.com/FH0iFT9czD— TV Globo (@tvglobo) March 22, 2026
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Ana Maria Braga e o marido no 'Em Família'Reprodução de vídeo / TV Globo
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