Ana Maria Braga e o marido no 'Em Família' - Reprodução de vídeo / TV Globo

Ana Maria Braga e o marido no 'Em Família'Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 23/03/2026 08:56

Rio - Ana Maria Braga participou do "Em Família", comandado por Eliana, neste domingo (22), e recebeu o carinho do marido, o diretor Fábio Arruda. No palco do programa, a apresentadora de 76 anos, que é discreta em relação à vida pessoal, ganhou um beijinho do amado.

O momento aconteceu depois que Eliana lembrou do casamento dos dois no ano passado. "Tive o prazer de estar com vocês no casamento, foi lindo, muito amoroso, muito especial. E depois de cinco anos?", questionou Eliana. "Foi. Já estávamos confirmados que seria isso mesmo", respondeu Ana, que também falou sobre a aproximação dos dois. "Foi um olhar aqui, outro ali".

Logo depois, Eliana convidou Fábio, que estava na plateia, para se juntar a Ana no palco. "Vem aqui, vocês estão tão bonitos juntos. Olha que lindos". O casal, então, deu um beijinho. "Felicidades para vocês. Vocês sabem o quanto eu torço. A Ana é uma mulher que merece muito ser amada, cuidada".

"Ele cuida", comentou Ana. "Eu também sou muito bem cuidado", reforçou Fábio.

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