Gerluce bate em Arminda - Reprodução de vídeo / TV Globo

Gerluce bate em ArmindaReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 24/03/2026 08:54

Rio - A coça que Gerluce (Sophie Charlotte) deu em Arminda (Grazi Massafera) no capítulo de "Três Graças", da TV Globo, exibido nesta segunda-feira (23), movimentou as redes sociais. Os internautas elogiaram a postura da personagem e a sequência da cena.

Tudo aconteceu quando a cuidadora tomava uma dura de Ferette (Murilo Benicio) e da vilã sobre o dinheiro que estava dentro da escultura das Três Graças. A mocinha perdeu a cabeça e foi pra cima de Arminda quando a filha, Joélly (Alana Cabral), e a mãe dela, Lígia (Dira Paes), foram ameaçadas pela dupla.

"Não mexe com a minha filha, não mexe com a minha mãe. Se não, eu não respondo pelos meus atos. Eu estou falando sério", avisou Gerluce. "Como é dramática. Vai ficar sem mamãe, sem filhinha, sem o namoradinho", provocou Arminda. "Sua desgraçada, você me paga", disparou a cuidadora, que partiu para cima da vilã e deu uns bons tapas nela. A trilha sonora da cena foi marcada pela música "Clareou".

MEU DEUS A GERLU DESCENDO A PORRADA NA ARMINDA AO SOM DE CLAREOUUUUUUUUU TE AMO TRÊS GRAÇAS TE AMO!!!!!! #TrêsGraças #TVGlobo pic.twitter.com/oRsZEEd4Ih — TV Globo (@tvglobo) March 24, 2026

A sequência rapidamente repercutiu nas redes sociais. "Atrizes maravilhosas, novela maravilhosa... Bravo Grazi, Bravo Sophie", comentou um internauta do X, antigo Twitter. "Um cenão desses", reagiu outro. "Gente, que cena perfeita. Arminda mereceu tanto esses tapas. Vai, Gerluce", destacou uma terceira pessoa.

Outros comentários como "a maior mocinha da década", "estou curado com essa surra", "absolute novelão", "eita lapada!!! Amo uma mocinha que parte para o ataque também. Gerluce", "maior novela de todos os tempos. Essa cena foi cinema", "o pau torando e o 'clareoooou'" também foram publicados.

