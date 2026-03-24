Wagner Moura protagoniza filme 'O Agente Secreto', que concorre em quatro categorias do Oscar 2026 - Divulgação / Victor Juca

Wagner Moura protagoniza filme 'O Agente Secreto', que concorre em quatro categorias do Oscar 2026Divulgação / Victor Juca

Publicado 24/03/2026 17:07



: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Direção de Elenco (Gabriel Domingues), mas não conquistou nenhuma estatueta. Duas semanas após entrar no catálogo da Netflix, O Agente Secreto alcançou a marca de 3,8 milhões de visualizações. Lançado no dia 7 de março, o longa dirigido por Kleber Mendonça Filho seguiu em destaque e se manteve, pela segunda semana consecutiva, entre os 10 títulos de língua não inglesa mais vistos do streaming em todo o mundo. Destaque na temporada internacional de premiações, o filme foi indicado a quatro categorias do Oscar : Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Direção de Elenco (Gabriel Domingues), mas não conquistou nenhuma estatueta.

A produção é assinada pela CinemaScópio, em parceria com a Netflix Brasil e coprodutores da França, Alemanha e Holanda.