Lígia enfrenta Ferette e é chantageada - Beatriz Damy / TV Globo

Lígia enfrenta Ferette e é chantageada Beatriz Damy / TV Globo

Publicado 25/03/2026 08:32

Rio - Revoltada com a prisão de Gerluce (Sophie Charlotte), Lígia (Dira Paes) vai enfrentar Santiago Ferette (Murilo Benício) no capítulo de "Três Graças", da TV Globo, previsto para ir ao ar nesta quarta-feira (25). A avó de Joélly (Alana Cabral) aparecerá de surpresa no escritório do falso benfeitor e o surpreenderá com uma bofetada.

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No local, Arminda (Grazi Massafera) tentará acalmar os ânimos de Lígia, mas Ferette debocha da situação e tenta intimidar a ex de Joaquim (Marcos Palmeira). O empresário, então, pergunta o que ela sabe sobre dinheiro escondido dentro da escultura das Três Graças.

Cruel, Ferette, ainda, pedirá para Arminda mostrar à Lígia uma foto de Samira (Fernanda Vasconcellos) com a bebê de Joélly e Raul (Paulo Mendes), insinuando que eles podem revelar o paradeiro de criança caso ela devolva a grana deles. Lígia se desespera e pede para saber onde a bisneta está. O casal se mostra irredutível e insistirá com a barganha.