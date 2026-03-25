Lígia enfrenta Ferette e é chantageada Beatriz Damy / TV Globo
Três Graças: Revoltada com a prisão de Gerluce, Lígia confronta Ferette
Cena está prevista para ir ao ar nesta quarta-feira (25)
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Prisão de Gerluce movimenta web e gera reação nas redes: 'Atuação do milênio'
Cena exibida em Três Graças nesta terça (24) repercutiu entre fãs, que elogiaram atuação e rumos da trama
'O Agente Secreto' já soma 3,8 milhões de visualizações em plataforma de streaming
Filme permaneceu pela segunda semana seguida entre os mais assistidos de língua não inglesa
'Três Graças': Gerluce é presa por Paulinho
Cuidadora será detida justamente quando decide contar para o namorado que planejou o roubo da estátua
Três Graças: Gerluce dá surra em Arminda e movimenta a web
Cuidadora perdeu a cabeça após sua família ser ameaçada pela vilã e Ferette
Vídeo: Ana Maria Braga ganha beijinho do marido em programa de TV
Discreto, Fábio Arruda fez uma rara aparição durante o 'Em Família'