Prisão de Gerluce movimenta web e gera reação nas redesReprodução TV Globo

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Rio - A prisão de Gerluce no capítulo de "Três Graças", exibido nesta terça-feira (24), dominou as redes sociais e virou um dos assuntos mais comentados entre o público da novela. A sequência, considerada um dos momentos mais intensos da trama até aqui, marcou uma virada importante na história e deu início aos desfechos da reta final. O último capítulo está previsto para 15 de maio de 2026.
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No X (antigo Twitter), a cena gerou forte repercussão, com destaque para elogios à atuação e à condução da novela. "Atuação do milênio",  escreveu um internauta. Também houve quem exaltasse o desenvolvimento da trama. "Que novela maravilhosa é 'Três Graças', mais de um mês para acabar e os desfechos começam a acontecer para ter um fim sem correria. Uma obra que não teve barriga e a protagonista dividiu espaço sem deixar de ser central, Novelão que merece todo reconhecimento”, comentou outro usuário da rede social. 

O envolvimento emocional dos personagens também apareceu nos comentários. "Que raiva do Paulinho, diz que não conhece essa Gerluce, mas é a mesma mulher que ele conheceu, uma mulher que ama a família e faria de tudo por ela", escreveu uma terceira pessoa. 
Outros internautas destacaram a força da protagonista. "Esse capítulo de 'Três Graças' foi tão bom. Nossa, a Gerluce entregou tudo! Deem flores e muito dinheiro pra Sophie Charlotte, essa mulher merece o mundo!, afirmou um perfil. A construção dos personagens também foi elogiada. "Paulinho é um mocinho perfeito. Muito tempo que não vejo um mocinho tão bem construído. Um casal de protagonistas que a gente realmente torce por eles, sem ficar de saco cheio do romance. Que prazer acompanhar 'Três Graças'. Que novela saborosa!".