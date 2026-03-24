Prisão de Gerluce movimenta web e gera reação nas redesReprodução TV Globo
"Pensei nessa cena tantas vezes e nem nos meus piores pesadelos doía tanto. Ser presa pelo homem da minha vida."— Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 25, 2026
A expressão de exaustão da Sophie Charlotte representando tudo o que Gerluce vem passando até hoje. QUE ATRIZ EXTRAORDINÁRIA. #Tresgraças pic.twitter.com/TGHTlevmEF
No X (antigo Twitter), a cena gerou forte repercussão, com destaque para elogios à atuação e à condução da novela. "Atuação do milênio", escreveu um internauta. Também houve quem exaltasse o desenvolvimento da trama. "Que novela maravilhosa é 'Três Graças', mais de um mês para acabar e os desfechos começam a acontecer para ter um fim sem correria. Uma obra que não teve barriga e a protagonista dividiu espaço sem deixar de ser central, Novelão que merece todo reconhecimento”, comentou outro usuário da rede social.
O envolvimento emocional dos personagens também apareceu nos comentários. "Que raiva do Paulinho, diz que não conhece essa Gerluce, mas é a mesma mulher que ele conheceu, uma mulher que ama a família e faria de tudo por ela", escreveu uma terceira pessoa.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.