Prisão de Gerluce movimenta web e gera reação nas redes - Reprodução TV Globo

Prisão de Gerluce movimenta web e gera reação nas redesReprodução TV Globo

Publicado 24/03/2026 23:25 | Atualizado 25/03/2026 08:10

Rio - A prisão de Gerluce no capítulo de "Três Graças", exibido nesta terça-feira (24), dominou as redes sociais e virou um dos assuntos mais comentados entre o público da novela. A sequência, considerada um dos momentos mais intensos da trama até aqui, marcou uma virada importante na história e deu início aos desfechos da reta final. O último capítulo está previsto para 15 de maio de 2026.

Assista:

"Pensei nessa cena tantas vezes e nem nos meus piores pesadelos doía tanto. Ser presa pelo homem da minha vida."



A expressão de exaustão da Sophie Charlotte representando tudo o que Gerluce vem passando até hoje. QUE ATRIZ EXTRAORDINÁRIA. #Tresgraças pic.twitter.com/TGHTlevmEF — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 25, 2026

No X (antigo Twitter), a cena gerou forte repercussão, com destaque para elogios à atuação e à condução da novela. "Atuação do milênio", escreveu um internauta. Também houve quem exaltasse o desenvolvimento da trama. "Que novela maravilhosa é 'Três Graças', mais de um mês para acabar e os desfechos começam a acontecer para ter um fim sem correria. Uma obra que não teve barriga e a protagonista dividiu espaço sem deixar de ser central, Novelão que merece todo reconhecimento”, comentou outro usuário da rede social.



O envolvimento emocional dos personagens também apareceu nos comentários. "Que raiva do Paulinho, diz que não conhece essa Gerluce, mas é a mesma mulher que ele conheceu, uma mulher que ama a família e faria de tudo por ela", escreveu uma terceira pessoa. No X (antigo Twitter), a cena gerou forte repercussão, com destaque para elogios à atuação e à condução da novela. "Atuação do milênio", escreveu um internauta. Também houve quem exaltasse o desenvolvimento da trama. "Que novela maravilhosa é 'Três Graças', mais de um mês para acabar e os desfechos começam a acontecer para ter um fim sem correria. Uma obra que não teve barriga e a protagonista dividiu espaço sem deixar de ser central, Novelão que merece todo reconhecimento”, comentou outro usuário da rede social.O envolvimento emocional dos personagens também apareceu nos comentários. "Que raiva do Paulinho, diz que não conhece essa Gerluce, mas é a mesma mulher que ele conheceu, uma mulher que ama a família e faria de tudo por ela", escreveu uma terceira pessoa.

Outros internautas destacaram a força da protagonista. "Esse capítulo de 'Três Graças' foi tão bom. Nossa, a Gerluce entregou tudo! Deem flores e muito dinheiro pra Sophie Charlotte, essa mulher merece o mundo!, afirmou um perfil. A construção dos personagens também foi elogiada. "Paulinho é um mocinho perfeito. Muito tempo que não vejo um mocinho tão bem construído. Um casal de protagonistas que a gente realmente torce por eles, sem ficar de saco cheio do romance. Que prazer acompanhar 'Três Graças'. Que novela saborosa!".