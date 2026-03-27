’Coração Acelerado’: Alaorzinho atrapalha planos de Janete e Zuzu - TV Globo/ Beatriz Damy

’Coração Acelerado’: Alaorzinho atrapalha planos de Janete e ZuzuTV Globo/ Beatriz Damy

Publicado 27/03/2026 13:09

Rio - Janete (Leticia Spiller) irá sugerir para Zuzu (Elisa Lucinda) que as duas comprem o Mequetrefe, no capítulo desta sexta-feira (27) da novela "Coração Acelerado", da faixa das 19h da TV Globo. Alaorzinho (Daniel de Oliveira), no entanto, vai atrapalhar os planos das comadres.

fotogaleria

Com o negócio bem-sucedido das Marias do Caturama, a mãe de Agrado (Isadora Cruz) deseja ter uma casa de shows, viver da música e até voltar a cantar. Ela e a madrinha da filha, então, vão propor para Zeca (Luiz Henrique Nogueira) uma sociedade no negócio.Durante a conversa com o dono do estabelecimento, o paraguaio avisa que já recebeu uma proposta melhor do Grupo Alaor Amaral, que as duas não conseguem cobrir. Indignada, Janete desconfia das intenções de Alaorzinho de prejudicá-la. A partir disso, Palhares (Gabriel Godoy) se oferece para entrar na sociedade e ajudá-las.Zilá (Leandra Leal) estranha o fato de o marido querer abrir uma pamonharia gourmet e fica cismada depois de ouvir Irene (Fernanda Pimenta) dizer que Janete quer comprar o Mequetrefe. Ao questioná-lo, Alaorzinho confirma que agiu para impedir que Janete permaneça na cidade fictícia Bom Retorno, em Goiás.