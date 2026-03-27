’Coração Acelerado’: Alaorzinho atrapalha planos de Janete e ZuzuTV Globo/ Beatriz Damy
Com o negócio bem-sucedido das Marias do Caturama, a mãe de Agrado (Isadora Cruz) deseja ter uma casa de shows, viver da música e até voltar a cantar. Ela e a madrinha da filha, então, vão propor para Zeca (Luiz Henrique Nogueira) uma sociedade no negócio.
Durante a conversa com o dono do estabelecimento, o paraguaio avisa que já recebeu uma proposta melhor do Grupo Alaor Amaral, que as duas não conseguem cobrir. Indignada, Janete desconfia das intenções de Alaorzinho de prejudicá-la. A partir disso, Palhares (Gabriel Godoy) se oferece para entrar na sociedade e ajudá-las.
Zilá (Leandra Leal) estranha o fato de o marido querer abrir uma pamonharia gourmet e fica cismada depois de ouvir Irene (Fernanda Pimenta) dizer que Janete quer comprar o Mequetrefe. Ao questioná-lo, Alaorzinho confirma que agiu para impedir que Janete permaneça na cidade fictícia Bom Retorno, em Goiás.
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