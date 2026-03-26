Cariúcha estreia no comando do ’SuperPop’ e internautas reagem - Reprodução / Instagram

Cariúcha estreia no comando do ’SuperPop’ e internautas reagemReprodução / Instagram

Publicado 26/03/2026 07:56

Rio - O primeiro programa de Cariúcha à frente do "SuperPop", da RedeTV!, na noite desta quarta-feira (25), dividiu opiniões entre os internautas. A estreia contou com convidados especiais, cenário repaginado, plateia animada e muita emoção por parte da apresentadora.

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"Sejam muito bem-vindos ao novo 'SuperPop'. E agora, no meu comando. Eu estou muito emocionada, minha senhora de casa, por estar comandando um programa só meu. Eu nunca desisti dos meus sonhos. Para Deus, nada é impossível. Eu batalhei muito para estar aqui, eu sonhei muito. Foram anos e anos de luta. Eu quero entrar na sua casa, trazer a sua alegria, entretenimento, diversão", falou Caríucha, ao iniciar a atração.



Em seguida, ela foi às lágrimas ao relatar os anos de luta. "Eu sei que vou receber muitas críticas. Se eu falar para vocês que eu não estou com medo, estou com medo, sim. Mas eu vou sem medo. Porque eu vim de Nova Iguaçu. E eu já recebi na minha vida inteira muitos 'nãos'. Agora, que as portas decidiram abrir para mim. Foram muitos anos de luta para estar aqui", disse ela, que complementou:

"Muitos perrengues, muitas portas fechadas. Mas eu nunca desisti do meu sonho. Eu não desisti e você aí também, não desista. Pode passar quantos anos forem, a gente já recebeu tantos 'nãos' na vida. Eu sempre costumo dizer: nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Eu cheguei aqui na RedeTV! com muita força de vencer, de lutar e de mostrar que nada é impossível naquele que crê".

A estreia teve direito a convidados, como Tierry, que soltou a voz com o sucesso "Rita". Enquanto cantava a música, dançou agarradinho com Cariúcha. A apresentadora também recebeu a cantora e atriz Karin Hils. O trio protagonizou uma conversa animada no palco.

"Já foi traída?", perguntou o cantor. "Já fui muito corna. Eu vou falar uma coisa para você. Falam assim: 'A pessoa traiu porque está faltando alguma coisa. Mentira, porque eu sou a maior cachorra na 'hora h'. É tudo, eu adoro, amo", disparou a comunicadora.

A apresentadora contou que decidiu 'lucrar' com as traições. "Eu falei: 'Preciso ganhar dinheiro com meu chifre. [...] Liguei para um amigo meu compositor e falei: 'Quero uma música para esse safado que me traiu'. [...] Ele foi lá, escreveu a saiu a minha música. Ela se chama 'Quem Ama Não Trai'. E eu vou cantar só um pedacinho", falou ela, antes de dar uma 'palinha', divertindo a plateia.

Eles que copiaram de mim, eu lancei primeiro #Superpop pic.twitter.com/1HnnrA8TQc — Cariúcha (@cariuchaoficial) March 26, 2026 Reações

A estreia de Cariúcha recebeu elogios. "Fico feliz por ela. Ela merece sucesso e parece ser gente boa", comentou um internauta. "Ela está tão fluida na apresentação, está ótimo", aprovou um admirador. "Segurança, carisma e imprimiu a personalidade de uma apresentadora que fala a língua do povo", escreveu um seguidor. "Ela é muito boa", disse uma telespectadora. "Foi incrível, leve e divertido", exaltou um fã.

Por outro lado, a apresentadora e a produção receberam críticas. "Se ela apresentar o programa gritando assim, vão trocar o canal. Falta cadência", apontou um usuário do X, antigo Twitter. "Eu gosto da Cariúcha, mas ela precisa focar nas aulas de português e oratória", opinou uma pessoa. "Deve ser o nervosismo, mas precisa urgentemente acertar a leitura do texto. Está muito travada e nítido que está lendo TP [teleprompter]", expressou mais alguém. "Só precisa melhorar esse cenário horroroso, tirar essas cadeiras e colocar uma sofá bonito", falou outro internauta.



Luciana Gimenez

Cariúcha assumiu o comando após a saída de Luciana Gimenez, que apresentou o programa durante 25 anos. A decisão foi comunicada em janeiro deste ano. Ela chegou a comentar o fim da trajetória à frente da atração.

Através de um longo relato compartilhado nas redes sociais, Luciana relembrou os anos de trabalho, demonstrou gratidão à emissora e à equipe da atração, citou a importância do programa e revelou que viverá um novo desafio em breve.