Patrícia Poeta leva bronca da mãe ao participar de mágica no 'Encontro' Reprodução TV Globo
Patrícia Poeta leva bronca da mãe ao participar de mágica no 'Encontro': 'Quase me mata do coração'
Apresentadora exibiu mensagens da mãe após encarar número de ilusionismo ao vivo e arrancou risadas no programa
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