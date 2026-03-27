Patrícia Poeta leva bronca da mãe ao participar de mágica no 'Encontro' - Reprodução TV Globo

Patrícia Poeta leva bronca da mãe ao participar de mágica no 'Encontro' Reprodução TV Globo

Publicado 27/03/2026 15:41

Rio - O clima de tensão no Encontro da última quinta-feira (26) ultrapassou a tela e chegou direto ao celular de Patrícia Poeta, mais especificamente, nas mensagens aflitas da mãe. Nesta sexta (27), a apresentadora decidiu dividir com o público os áudios que recebeu de Maria de Fátima depois de participar de um número de ilusionismo no programa.

A história começou quando os ilusionistas Henry e Klauss chamaram Patrícia para integrar um truque considerado de risco. Como parte da apresentação, ela foi presa com camisa de força e correntes dentro de uma estrutura cheia de lâminas, com a missão de se libertar em até 1 minuto e 30 segundos.

Se no estúdio o momento já era tenso, do outro lado da tela a situação foi ainda mais dramática. Segundo Patrícia, a mãe ficou apavorada ao assistir tudo ao vivo. “Ela levou um susto!”, resumiu a apresentadora.

O nervosismo não ficou só com Maria de Fátima. Patrícia contou que também sentiu o impacto do desafio mesmo depois que tudo terminou. “Minha mão ficou tremendo por uns dez minutos”, revelou. Ainda assim, brincou ao dizer que a reação da mãe foi muito mais intensa, chegando a afirmar que quase teve um infarto.

Durante o programa, os áudios enviados por Maria de Fátima foram exibidos: "Patrícia, tu quer me matar, é? Tô aqui me tremendo junto, pelo amor de Deus, Patrícia! Tô aqui me tremendo, quase me mata do coração! Pensei que era tudo de mentirinha, que era fácil de tirar... Quando comecei a ver a dificuldade..."

"Nossa, Patrícia! Quase me mata do coração, menina! Que susto você me dá! Quando vi tudo muito amarrado eu pensei: 'Como essa guria vai sair daí?'"

Entre risos, Patrícia contou que a mãe não sabia que os áudios seriam levados ao ar, o que pode render um novo puxão de orelha. “Mas a guria saiu, Mariazinha! Quando o programa acabar, acho que vem outra mensagem por aí. Eu precisava dividir esse bastidor. Você sabe que eu te amo! Mãe é tudo igual”, disse, mantendo o tom leve depois do susto.