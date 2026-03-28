Troféu Imprensa será apresentado por Patricia Abravanel e Celso Portiolli - Lourival Ribeiro / SBT

Troféu Imprensa será apresentado por Patricia Abravanel e Celso PortiolliLourival Ribeiro / SBT

Publicado 28/03/2026 15:40

Rio - Ana Maria Braga, Luciano Huck, Glória Pires e Alexandre Nero estão confirmados na 56ª edição do "Troféu Imprensa", do SBT, que vai ao ar no dia 26 de abril. A novidade foi anunciada, em nota, pela emissora nesta sexta-feira (27). Com isso, as estrelas da TV Globo vão se unir a outros grandes nomes da televisão na premiação, que será apresentada por Patricia Abravanel e Celso Portiolli.

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"Símbolo do reconhecimento aos grandes nomes da televisão brasileira, o Troféu Imprensa segue revelando novidades para sua 56ª edição, que integra as comemorações pelos 75 anos da TV no Brasil. Estão confirmadas as presenças de Ana Maria Braga, Luciano Huck, Glória Pires e Alexandre Nero, reforçando o prestígio e a relevância da premiação, que reúne alguns dos maiores nomes do entretenimento nacional", diz o comunicado.



"Com apresentação de Patricia Abravanel e Celso Portiolli, a cerimônia mantém viva a tradição consagrada por Silvio Santos, celebrando talentos, trajetórias e os momentos que marcaram a televisão brasileira", complementa.



