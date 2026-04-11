Rivais se reencontram 34 dias após a final do campeonato carioca - Pablo Porciuncula/AFP

Rivais se reencontram 34 dias após a final do campeonato cariocaPablo Porciuncula/AFP

Publicado 11/04/2026 11:20 | Atualizado 11/04/2026 11:32

Rio - A mudança na data do Fla-Flu deste fim de semana tem dado o que falar nos bastidores. Na última sexta-feira (10), foi a vez do comentarista Eric Faria comentar o ocorrido, dando razão aos torcedores tricolores pela revolta.

"Eu acho que o torcedor do Fluminense tem todo o direito de estar revoltado com o adiamento do clássico, com a medida que a diretoria tomou, porque o Fluminense não fez nada de errado", declarou, em vídeo publicado pelo 'ge', sobre a reação da torcida tricolor ao adiamento.

"O Fluminense voltou da Venezuela no dia que tinha que voltar, teria um dia para treinar aqui na sexta, teria um adversário direto, que é o Flamengo, muito cansado, e acabou dando ao Flamengo uma vantagem de um dia para disputar este clássico. E perdeu um dia na sua preparação para o jogo contra o Deportivo Rivadavia, na Libertadores", completou.

O repórter também citou a questão da logística da torcida, afetada pelo novo horário: "Muitos torcedores do Fluminense programaram sair ao clássico no sábado e não no domingo. A gente tem que aceitar o fato de um torcedor ter outro compromisso no domingo. E, aliás, ficar chateado porque comprou o ingresso sabendo que o clássico seria sábado", disse.

"Então, o torcedor do Fluminense está certíssimo em estar bravo com a sua diretoria, com o adiamento do jogo", declarou Eric Faria, que ainda se aprofundou nos bastidores da decisão de mudar o dia do jogo, tomada pela CBF em acordo com Flamengo, Fluminense e a Polícia Militar.

"Acho que adiar o jogo na antevéspera da partida, só se fosse por um motivo de força maior muito impactante. Mas não foi o caso. O Flamengo manteve, praticamente, a sua programação, atrasou uma hora e meia, duas horas do voo, o que é algo normal na aviação. Quem voa, sabe que você está sujeito a atrasos muito piores do que esse", comentou.

"Talvez se o Flamengo tivesse pedido esse adiamento uma semana atrás, a confusão seria bem menor, ou nem haveria confusão. Mas o fato é que você adiar um clássico na antevéspera do jogo, abre um precedente muito perigoso. Acho que o torcedor do Fluminense tem todo o direito de estar chateado, principalmente com a diretoria por ter concordado com esse adiamento", completou o jornalista.



Com a determinação da CBF, Fluminense e Flamengo se enfrentarão neste domingo (12), às 18h (de Brasília), no Maracanã. A partida é válida pela 11ª rodada do Brasileirão e é um confronto direto, já que as equipes estão em 3º e 4º lugar no campeonato, respectivamente.