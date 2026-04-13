José Boto, diretor de futebol do FlamengoCarlos Elias / Agência O Dia

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O Palmeiras provocou o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, em publicação nas redes sociais. Recentemente, o português disse que há clubes "chorões profissionais" no futebol brasileiro. Então, o Verdão fez uma montagem com entrevistas antigas do dirigente para rebatê-lo.

"Parabéns pela autocrítica", escreveu o clube paulista, na legenda.

A declaração ocorreu após a reclamação do Palmeiras pelo adiamento do clássico entre Flamengo e Fluminense, no último fim de semana. "Há muita confusão e ouvi falar muito sobre algo que deveria ser normal. Se há clubes que estamos habituados a ver que são chorões, choram por tudo, são chorões profissionais. Há outros que eu fiquei bastante admirado de falar de algo que não lhes diz respeito", disparou José Boto.

Veja o vídeo publicado pelo Palmeiras