Comemoração de João FonsecaReprodução / X
Fonseca vai enfrentar o francês Arthur Rinderknech (27°), que derrotou o americano Alex Michelsen (35°) por 2 sets a 0. Em Monte Carlo, na semana passada, João venceu Rinderknech por 2 a 1. A partida, válida pelas oitavas de final, está marcada para a próxima quarta-feira (15), ainda sem horário definido.
Durante o primeiro set, um torcedor roubou a cena ao pedir para Fonseca fechar logo a parcial porque estava muito frio. O brasileiro continuou melhor e deslanchou após a partida ir para tie-break, vencendo o game de desempate por 7/1 e abrindo vantagem no placar.
Apesar do revés no set inicial, Tabilo não esmoreceu e demonstrou resistência. O chileno encaixou bem os saques no início da parcial, mas Fonseca teve habilidade para vencer pontos na rede e no smash e deixou o rival em maus lençóis.
Tabilo precisou se desdobrar para "sair das cordas" e ainda chegou a salvar três break points, mas o chileno cometeu erros na devolução e Fonseca, após salvar uma quebra de saque, teve dois match points a seu favor e fechou a parcial em 6/3 com um ótimo voleio.
'Grande adversário'
Além de superar a qualidade do rival chileno, Fonseca teve o clima como mais uma adversidade a ser superada. Focado em fazer um bom jogo, ele disse que ficou satisfeito com seu desempenho.
"Eu me senti bem hoje, mesmo com bastante frio. Semana passada estava jogando no sol (em Monte Carlo). Era um clima diferente, é altitude aqui (em Munique). Minhas mãos gelavam no intervalo. Mas no geral fui bem. Tive uns dois ou três dias para me adaptar, mas acho que é sobre isso. No fim, quem se adaptar melhor vence", declarou.
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