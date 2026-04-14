Comemoração de João Fonseca - Reprodução / X

Comemoração de João FonsecaReprodução / X

Publicado 14/04/2026 09:19

Mostrando que continua em boa forma, João Fonseca, 35º do ranking, superou Alejandro Tabilo, número 45 do mundo, nesta terça-feira (14) e estreou com vitória no ATP 500 de Munique, na Alemanha. O brasileiro demonstrou superioridade técnica e protagonismo em momentos decisivos da partida para vencer o chileno, seu algoz no ATP 250 de Buenos Aires, por 2 sets a 0, com parciais 7/6 (7/1) e 6/3.



Fonseca vai enfrentar o francês Arthur Rinderknech (27°), que derrotou o americano Alex Michelsen (35°) por 2 sets a 0. Em Monte Carlo, na semana passada, João venceu Rinderknech por 2 a 1. A partida, válida pelas oitavas de final, está marcada para a próxima quarta-feira (15), ainda sem horário definido.

O frio de nove graus em Munique não impediu os tenistas de protagonizarem um confronto equilibrado logo no primeiro set. Tabilo começou melhor e confirmou break point após Fonseca cometer dupla falta. O carioca devolveu bem no serviço do rival e empatou em 2/2 após rally que animou o público.



Durante o primeiro set, um torcedor roubou a cena ao pedir para Fonseca fechar logo a parcial porque estava muito frio. O brasileiro continuou melhor e deslanchou após a partida ir para tie-break, vencendo o game de desempate por 7/1 e abrindo vantagem no placar.



Apesar do revés no set inicial, Tabilo não esmoreceu e demonstrou resistência. O chileno encaixou bem os saques no início da parcial, mas Fonseca teve habilidade para vencer pontos na rede e no smash e deixou o rival em maus lençóis.



Tabilo precisou se desdobrar para "sair das cordas" e ainda chegou a salvar três break points, mas o chileno cometeu erros na devolução e Fonseca, após salvar uma quebra de saque, teve dois match points a seu favor e fechou a parcial em 6/3 com um ótimo voleio.

'Grande adversário'

O brasileiro comentou sobre o triunfo e a boa estreia no ATP 500 de Munique. "Sabia que seria um jogo difícil. Eu perdi para ele [Tabilo] duas vezes. É um grande adversário e que sabe jogar bem na altitude. Estou feliz por jogar aqui e por por ter avançado", afirmou o jovem carioca de 19 anos.



Além de superar a qualidade do rival chileno, Fonseca teve o clima como mais uma adversidade a ser superada. Focado em fazer um bom jogo, ele disse que ficou satisfeito com seu desempenho.



"Eu me senti bem hoje, mesmo com bastante frio. Semana passada estava jogando no sol (em Monte Carlo). Era um clima diferente, é altitude aqui (em Munique). Minhas mãos gelavam no intervalo. Mas no geral fui bem. Tive uns dois ou três dias para me adaptar, mas acho que é sobre isso. No fim, quem se adaptar melhor vence", declarou.