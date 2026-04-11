João Fonseca, de 19 anos, é o maior nome do tênis brasileiro na atualidade - Clive Brunskill / Getty Images via AFP

João Fonseca, de 19 anos, é o maior nome do tênis brasileiro na atualidade Clive Brunskill / Getty Images via AFP

Publicado 11/04/2026 15:00

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Mesmo com a classificação, Zverev fez questão de elogiar o desempenho do jovem tenista ainda em quadra, destacando o potencial de Fonseca no circuito.



"Acho que ele é um talento tremendo. Todos nós do topo sabemos que ele está chegando e está chegando muito, muito rápido, que ele vai estar entre nós em breve. Jogador completo? Acho que ele ainda precisa melhorar, com certeza, mas ele é muito, muito bom e um grande talento. Sem dúvidas, com o tempo, ele vai melhorar e estar entre os principais jogadores." Mesmo com a classificação, Zverev fez questão de elogiar o desempenho do jovem tenista ainda em quadra, destacando o potencial de Fonseca no circuito."Acho que ele é um talento tremendo. Todos nós do topo sabemos que ele está chegando e está chegando muito, muito rápido, que ele vai estar entre nós em breve. Jogador completo? Acho que ele ainda precisa melhorar, com certeza, mas ele é muito, muito bom e um grande talento. Sem dúvidas, com o tempo, ele vai melhorar e estar entre os principais jogadores."

A campanha em Monte Carlo reforça o crescimento de Fonseca no cenário internacional. O brasileiro se tornou um dos poucos do país a alcançar as quartas de final de um Masters 1000, ao lado de Gustavo Kuerten e Thomaz Bellucci. Com o desempenho, ele deve subir cinco posições no ranking da ATP, saltando para a 35ª posição.



Antes de encarar Zverev, Fonseca já havia demonstrado competitividade contra adversários de elite, enfrentando nomes como Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ao longo do ano. Agora, o carioca volta suas atenções para o ATP 500 de Munique, onde estreia contra o chileno Alejandro Tabilo, atual número 39 do mundo.



O confronto não é dos mais confortáveis. Tabilo venceu as duas partidas anteriores entre eles, incluindo o duelo recente em Buenos Aires, há dois meses, quando o chileno levou a melhor em três sets. Antes disso, já havia superado Fonseca em 2024, ainda no início da ascensão do brasileiro no circuito.