Com ou sem Neymar, Ancelotti anunciará lista de convocados para a Copa no dia 18 de maioWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia
Ancelotti aponta Neymar 'no caminho certo' para voltar à Seleção
Treinador italiano admitiu estar avaliando o meia, mas reforçou que só levará à Copa quem estiver bem fisicamente
Piastri rebate rivalidade com Norris e ironiza: 'Não foi uma Terceira Guerra Mundial'
Na visão do piloto, cenário pintado fora da McLaren passou longe da realidade vivida dentro da equipe
Em meio a polêmica, Cristiano Ronaldo marca mais um em busca do milésimo gol
Português aproveitou falha na marcação para abrir o placar na vitória por 2 a 0 do Al-Nassr sobre o
Renato Gaúcho lamenta falhas do Vasco em empate com Remo: 'Custaram mais dois pontos'
Técnico do Cruz-Maltino comentou sobre chances perdidas do time contra o Remo e destacou dificuldade de treinar equipe em meio a calendário cheio
Thiago Mendes destaca chances perdidas do Vasco contra o Remo: 'A bola pune'
Jogo pela 11ª rodada do Brasileirão terminou empatado em 1 a 1
Após forte chuva, Vasco empata com Remo no Mangueirão pelo Campeonato Brasileiro
Partida foi adiada em 30 minutos devido a temporal que caiu em Belém neste sábado (11)
Vídeo: torcedores do Vasco e Remo brigam em Belém antes de jogo pelo Brasileirão
Confronto aconteceu na Avenida Almirante Barroso
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