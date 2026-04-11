Com ou sem Neymar, Ancelotti anunciará lista de convocados para a Copa no dia 18 de maio - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Com ou sem Neymar, Ancelotti anunciará lista de convocados para a Copa no dia 18 de maioWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 11/04/2026 13:50

Rio - As semanas passam, o dia da convocação para a Copa — 18 de maio — se aproxima e o principal assunto em torno da seleção brasileira continua sendo a volta de Neymar. O treinador italiano Carlo Ancelotti declarou que o craque "está no caminho certo" para voltar a vestir a amarelinha, em entrevista ao jornal francês 'L'Équipe'.

"Ele é capaz de voltar a estar 100%. Já disse isso repetidas vezes, e é muito claro: vou convocar os jogadores que estiverem fisicamente aptos. Depois da lesão no joelho, Neymar teve uma ótima recuperação, está marcando gols. Ele precisa continuar nessa direção e melhorar seu condicionamento físico. Ele está no caminho certo", disse Ancelotti.



Além disso, o técnico foi sincero sobre a quantidade de perguntas que tem recebido, em coletivas de imprensa e entrevistas, em relação à ausência de Neymar — que não joga pela Seleção desde outubro de 2023 — nas últimas convocações.

"Não me incomoda. Neymar fez e continua fazendo história no futebol brasileiro. Ele é um grande talento e é normal que as pessoas pensem que ele pode nos ajudar a ganhar a próxima Copa do Mundo. Ele está sendo avaliado pela CBF, por mim, e ainda tem dois meses para mostrar que tem qualidade para jogar a próxima Copa do Mundo", completou o italiano.



Fora das últimas duas partidas do Santos — contra o Flamengo, por lesão, e contra o Deportivo Cuenca-EQU, por conta de um procedimento regenerativo —, Neymar deve voltar a campo pelo Peixe neste sábado (11), às 20h (de Brasília), contra o Atlético-MG, para tentar mostrar a Ancelotti que está bem fisicamente e merece um lugar na lista para a Copa.

Antes do Mundial, o Brasil fará mais dois amistosos, já com os convocados que irão jogar o torneio. No dia 31 de maio, a Seleção enfrenta o Panamá, no Maracanã, onde se despede da torcida brasileira. Em seguida, no dia 6 de junho, vai a Cleveland, nos Estados Unidos, para enfrentar o Egito.