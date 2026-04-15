Agustín Canobbio em partida contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro - Lucas Merçon / Fluminense F.C

Agustín Canobbio em partida contra o Vasco, pelo Campeonato BrasileiroLucas Merçon / Fluminense F.C

Publicado 15/04/2026 17:13

Rio - Após dois anos, o Fluminense volta a jogar uma partida de Libertadores no Maracanã. No palco do título de 2023, o Tricolor das Laranjeiras enfrenta o Independiente Rivadavia, da Argentina, nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos. O atacante Canobbio destacou a postura do elenco e reforçou a confiança na virada de chave.

"Como sempre no futebol, trabalhando com muita humildade e indo para cima, como a instituição pede. Estamos fazendo o mesmo trabalho de sempre, com a nossa filosofia, buscando impor o nosso estilo de jogo. Também brigando e jogando futebol como a gente sabe", disse Canobbio em entrevista à "FluTV".

O Fluminense viveu uma semana turbulenta marcada pela decisão da diretoria, que deu aval para a CBF adiar o jogo contra o Flamengo de sábado (11) para domingo (12). O motivo foi o atraso no voo do Rubro-Negro após a estreia na Libertadores, em Cusco, no Peru. O apoio da diretoria tricolor gerou incômodo tanto da torcida, quanto dos jogadores, que perderam a folga.

A situação piorou com a derrota para o Flamengo por 2 a 1, que foi a primeira do Fluminense com mando de campo desde a chegada de Zubeldía, em setembro do ano passado. Dias antes, o Tricolor empatou sem gols com o Deportivo La Guaira, da Venezuela, na estreia na Libertadores. O Time de Guerreiros chega para o confronto em uma sequência de três jogos sem vitória.



