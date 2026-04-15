John Kennedy marcou o gol do título da Libertadores do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

John Kennedy marcou o gol do título da Libertadores do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 15/04/2026 12:55 | Atualizado 15/04/2026 13:05

Rio - Após três anos, o Fluminense reencontra um time argentino na Libertadores. O Tricolor enfrenta o Independiente Rivadavia, nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da competição, e aposta no retrospecto positivo para virar a página e voltar a vencer após três jogos na temporada.

O Independiente Rivadavia é o sexto time argentino que o Fluminense enfrenta na Libertadores. Na história, o Tricolor acumula 20 jogos, dez vitórias, seis empates e sete derrotas contra argentinos na competição. Ao todo, o aproveitamento é de 52,1%. O último confronto contra um time do país vizinho foi contra o Boca Juniors, na final de 2023.

O Fluminense tem boas lembranças contra argentinos na Libertadores. Em 2023, goleou o River Plate por 5 a 1 na fase de grupos, eliminou o Argentinos Juniors nas oitavas de final e conquistou o título após vencer o Boca Juniors por 2 a 1, ambos no Maracanã. No mesmo palco, já havia eliminado o mesmo Boca nas quartas de final de 2008, além de ter goleado o Arsenal de Sarandí por 6 a 0.

Há outros momentos marcantes contra os argentinos fora do Rio de Janeiro. Em 2011, por exemplo, o Fluminense goleou o Arsenal de Sarandí por 4 a 2, fora de casa, e conquistou a classificação às quartas de final. No ano seguinte, venceu o Boca Juniors por 2 a 1, na Bombonera, com gols de Fred e Deco. Em 2021, venceu o River Plate por 3 a 1, no Monumental de Núñez.

Estreante na Libertadores, o Independiente Rivadavia é a sensação do futebol argentino. O time de Mendoza garantiu a vaga na competição continental após conquistar o título da Copa da Argentina, em 2025. Na atual temporada, o Azul del Parque lidera o Campeonato Argentino, com três pontos de vantagem sobre o River Plate, segundo colocado.

Fluminense contra argentinos na Libertadores:

Fluminense 0 x 1 Argentinos Juniors - Libertadores de 1985

Ferrocarril Oeste 1 x 0 Fluminense - Libertadores de 1985

Argentinos Juniors 1 x 0 Fluminense - Libertadores de 1985

Fluminense 0 x 0 Ferrocarril Oeste - Libertadores de 1985

Fluminense 6 x 0 Arsenal de Sarandí - Libertadores de 2008

Arsenal de Sarandí 2 x 0 Fluminense - Libertadores de 2008

Boca Juniors 2 x 2 Fluminense - Libertadores de 2008

Fluminense 3 x 1 Boca Juniors - Libertadores de 2008

Fluminense 2 x 2 Argentinos Juniors - Libertadores de 2011

Argentinos Juniors 2 x 4 Fluminense - Libertadores de 2011

Fluminense 1 x 0 Arsenal de Sarandí - Libertadores de 2012

Boca Juniors 1 x 2 Fluminense - Libertadores de 2012

Fluminense 0 x 2 Boca Juniors - Libertadores de 2012

Arsenal de Sarandí 1 x 2 Fluminense - Libertadores de 2012

Boca Juniors 1 x 0 Fluminense - Libertadores de 2012

Fluminense 1 x 1 Boca Juniors - Libertadores de 2012

Fluminense 1 x 1 River Plate - Libertadores de 2021

River Plate 1 x 3 Fluminense - Libertadores de 2021

Fluminense 5 x 1 River Plate - Libertadores de 2023

River Plate 2 x 0 Fluminense - Libertadores de 2023

Argentinos Juniors 1 x 1 Fluminense - Libertadores de 2023

Fluminense 2 x 0 Argentinos Juniors - Libertadores de 2023

Fluminense 2 x 1 Boca Juniors - Libertadores de 2023