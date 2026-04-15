Independiente Rivadavia estreia na Libertadores em 2026 - Andres Larrovere / AFP

Independiente Rivadavia estreia na Libertadores em 2026Andres Larrovere / AFP

Publicado 15/04/2026 08:00

Rio - Após dois anos, o Fluminense volta a disputar uma partida de Libertadores no Maracanã. Campeão em 2023, o Tricolor das Laranjeiras retorna ao palco do título para enfrentar o Independiente Rivadavia, da Argentina, nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos. Sensação do futebol argentino, o time de Mendoza estreia na competição e chega empolgado.

"O Independiente Rivadavia é a grande surpresa (do futebol argentino) e está fazendo grande campanha no Campeonato Argentino. Está em primeiro num grupo que conta com River Plate, Racing, entre outros, com três pontos de diferença para o River Plate. Jogar no Maracanã deve ser muito motivador", disse o jornalista argentino Edgardo Broner, da Rádio Fútbol de Primera, em entrevista ao DIA.

Matías Fernández é o camisa 10 do Independiente Rivadavia Andres Larrovere / AFP

O Independiente Rivadavia garantiu a vaga na Libertadores pela primeira vez após conquistar o inédito título da Copa da Argentina, seu primeiro título na elite do futebol argentino. Fundado em 1913, o Azul del Parque disputa o Campeonato Argentino apenas pela sétima vez na história. Em 2023, conquistou o título da segunda divisão e voltou à elite após 42 anos. Desde então, conseguiu permanecer.

Um dos motivos para o sucesso é o investimento do presidente Daniel Vila, que está no comando desde 2023. O empresário argentino é presidente do Grupo América, um conglomerado de meio de comunicação, que inclui canais de televisão aberta e fechada, além de emissoras de rádio AM e FM. Há três anos, ele foi selecionado para a lista das 500 pessoas mais influentes de América Latina, segundo o Bloomberg.

Daniel Vila é o presidente do Independiente Rivadavia Divulgação/Independiente Rivadavia

Sensação do futebol argentino tem um ataque poderoso

O Independiente Rivadavia se destaca pela intensidade. O ritmo intenso tem feito a diferença, já que é dono do melhor ataque do Campeonato Argentino. Até o momento, foram 23 gols marcados em 13 jogos, com nove vitórias, dois empates e apenas duas derrotas. A sensação do futebol argentino chega embalada por uma sequência de cinco vitórias seguidas na temporada para encarar o Fluminense.

O ataque é o ponto forte do Independiente Rivadavia, com jogadores rápidos e habilidosos. O destaque é o ponta esquerda colombiano Sebastián Villa, líder de assistências do time na temporada. Já o artilheiro é o ponta direita argentino Fabrizio Sartori. O meia José Floretín é o líder técnico do meio-campo, enquanto o meia Matías Fernández se destaca pela versatilidade e habilidade.

Sebastian Villa é o destaque do Independiente Rivadavia Andres Larrovere / AFP

"A grande estrela é o colombiano Sebastián Villa. É um jogador determinante, que já teve passagem pelo Boca Juniors. É muito veloz e colabora com gols e assistências. Também vale destacar o paraguaio José Florentín, que é um meio-campista que marca muitos gols. Além deles, tem Matías Fernández, que pode jogar num 4-2-3-1 como um extremo", afirmou Edgardo Broner.

Por outro lado, a defesa tem oscilado. Em 13 jogos, sofreu 13 gols e foi vazado em dez partidas. Em uma das três partidas que não sofreu gols, o Independiente Rivadavia enfrentou o lanterna Asociación Atlética Estudiantes, que faz a pior campanha do Campeonato Argentino com apenas uma vitória em 13 partidas. Por outro lado, vale uma atenção especial no zagueiro Alejo Osella, autor de quatro gols na temporada.

