Arana em ação no jogo entre Fluminense e Independiente RivadaviaMarcelo Gonçalves/Fluminense
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Tricolor foi superado em casa pelo Independiente Rivadavia
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Tricolor enfrenta o Independiente Rivadavia, nesta quarta-feira (15), às 21h30, no Maracanã
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