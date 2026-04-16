Arana em ação no jogo entre Fluminense e Independiente Rivadavia - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Arana em ação no jogo entre Fluminense e Independiente RivadaviaMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 16/04/2026 00:17

Rio - Guilherme Arana não escondeu a chateação com a derrota do Fluminense para o Independiente Rivadavia por 2 a 1 no Maracanã, nesta quarta-feira (15), pela segunda rodada do Grupo C da Libertadores. O lateral-esquerdo classificou o resultado como "horrível" e admitiu que o time "desligou" em determinado momento da partida. Ele também lembrou que este foi o quarto jogo seguido sem vitória do Tricolor na temporada.

"Resultado horrível, dentro da nossa casa. Acredito que quando a gente faz um gol não pode relaxar. Libertadores e ainda mais contra o time argentino, nós sabemos que tem que estar ligado o tempo inteiro e desligamos", disse Samuel Xavier, à 'ESPN'.

"Depois do gol a gente acabou desligando e aconteceu esse resultado. Se reerguer, assumir a responsabilidade. Se eu não me engano, temos uma sequência de quatro jogos que a gente não vence. A gente tem que voltar a vencer e voltar a dar alegria ao nosso torcedor", completou.

O Tricolor tem apenas um ponto, assim como o Bolívar. O Deportivo La Guaira soma dois e ocupa a segunda colocação. O líder do Grupo C é o Independiente Rivadavia, que tem seis pontos.

"Exatamente, correr atrás do prejuízo. A gente tem time para brigar fora de casa, para somar pontos fora de casa, Mas a gente agora assume a nossa responsabilidade. A gente sabe do peso da nossa camisa, sabe das nossas responsabilidades e trabalhar durante os dias que tem pra dar uma volta por cima", afirmou o lateral-esquerdo.