Savarino reforçou a necessidade de reagir 'o mais rapidamente possível' - Lucas Merçon / Fluminense FC

Savarino reforçou a necessidade de reagir 'o mais rapidamente possível'Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 16/04/2026 07:00

Rio - A torcida do Fluminense não ficou nada satisfeita com o desempenho dos jogadores na derrota por 2 a 1 para o Independiente Rivadavia (ARG) , de virada, na última quarta-feira (15), no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Ao fim do duelo, os tricolores vaiaram e chamaram o time de "sem vergonha". Fábio e Savarino deram razão aos protestos e reforçaram que farão de tudo para reverter a situação.

"As críticas aconteceram por desgaste e porque não conseguimos desenvolver um bom futebol, como vínhamos fazendo no início da temporada. Um futebol consistente, equilibrado, bonito de se ver. A torcida está correta. Eles apoiam o tempo todo, vão ao estádio. Temos que voltar a performar para dar alegria ao torcedor. É a nossa função", ponderou o goleiro.

"A verdade é que estão certos. Foi um jogo muito complicado, tínhamos que ganhar para estar no topo do grupo. Não conseguimos. Temos que reagir o mais rapidamente possível, ainda faltam quatro jogos na Libertadores. Vamos pensar nos erros que cometemos e esperamos melhorar logo", avaliou o meia-atacante.

A equipe comandada por Luis Zubeldía saiu na frente logo no começo do primeiro tempo, com Guilherme Arana. No entanto, desperdiçou oportunidades, caiu de produção e viu os argentinos darem a volta por cima - viraram o placar no início da etapa final. Depois, até tentou pressionar em busca de ao menos um empate, mas não conseguiu.

Com o revés, o Fluminense ampliou o jejum de vitórias para quatro jogos. Além disso, aumentou a temperatura do caldeirão na busca pela classificação ao mata-mata no torneio continental. O Tricolor soma um ponto, na última posição no Grupo C. O líder isolado é justamente o Independiente Rivadavia (ARG), com seis.