Canobbio em ação pelo Fluminense diante do Independiente Rivadavia (ARG), no MaracanãLucas Merçon / Fluminense FC

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Os argentinos repercutiram a vitória do Independiente Rivadavia por 2 a 1 sobre o Fluminense, de virada, na última quarta-feira (15), no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Estreante no torneio continental, o clube de Mendoza ganhou destaque na imprensa local.

O 'Olé' chamou o triunfo de "Maracanazo". O termo também foi usado pela 'Tyc Sports', que classificou o resultado como "histórico" e "uma loucura".
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Repercussão da vitória do Independiente Rivadavia (ARG) na 'Tyc Sports' - Reprodução / Tyc Sports
Repercussão da vitória do Independiente Rivadavia (ARG) no 'Olé' - Reprodução / Olé


O Tricolor saiu na frente logo no começo do primeiro tempo, com Guilherme Arana. No entanto, caiu de produção e viu o adversário dar a volta por cima - virou o placar no início da etapa final. Depois, até tentou pressionar em busca de ao menos um empate, mas não conseguiu.

A derrota deixou o Fluminense com um ponto, na última posição no Grupo C. O líder isolado da chave é justamente o Independiente Rivadavia (ARG), com seis.