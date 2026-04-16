Canobbio em ação pelo Fluminense diante do Independiente Rivadavia (ARG), no MaracanãLucas Merçon / Fluminense FC
O 'Olé' chamou o triunfo de "Maracanazo". O termo também foi usado pela 'Tyc Sports', que classificou o resultado como "histórico" e "uma loucura".
O Tricolor saiu na frente logo no começo do primeiro tempo, com Guilherme Arana. No entanto, caiu de produção e viu o adversário dar a volta por cima - virou o placar no início da etapa final. Depois, até tentou pressionar em busca de ao menos um empate, mas não conseguiu.
A derrota deixou o Fluminense com um ponto, na última posição no Grupo C. O líder isolado da chave é justamente o Independiente Rivadavia (ARG), com seis.
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