Fluminense de Zubeldía vive momento complicado na temporada - Lucas Merçon / Fluminense

Fluminense de Zubeldía vive momento complicado na temporadaLucas Merçon / Fluminense

Publicado 16/04/2026 16:19

foi do prestígio e do recorde de invencibilidade como mandante às críticas após uma derrota justamente em casa, por

O futebol é dinâmico e a prova é o Fluminense de Zubeldia. Se há uma semana o time era visto por muitos como o que praticava o melhor futebol do país, agora está em crise e foi chamado de "sem vergonha" pela torcida. E o técnico argentinojustamente em casa, por 2 a 1 para o Independiente Rivadávia , pela Libertadores.

Até o Fla-Flu de domingo (12), o Tricolor mostrou força no Maracanã, com o recorde em sua história de 21 partidas sem perder como mandante. Mas o 2 a 1 para o Flamengo no clássico deu fim a essa sequência e, logo depois, o time obteve uma marca histórica, só que negativa.



Resultados negativos sem torcida ou fora do Maracanã



A derrota em casa na Libertadores e com a torcida no Maracanã foi a primeira do Fluminense em 40 anos na Libertadores. Isso mesmo, desde 1985, no 1 a 0 do Argentino Juniors, não acontecia.



No período, o Tricolor perdeu três jogos em casa, mas dois deles foram no Engenhão (Grêmio, em 2013, e Boca Juniors, em 2012) . E o outro, em 2021 para o Junior Barranquilla (2 a 1), foi no Maraca, mas com portões fechados por causa da pandemia de covid-19.



Fluminense tinha marca expressiva na Libertadores

Coincidentemente, também eram 21 partidas de invencibilidade diante da torcida no Maracanã, em quatro edições da Libertadores (excluindo a de 2021, sem público). Foram 17 vitórias e quatro empates.



Se também forem consideradas as participações em quatro anos de Copa Sul-Americana, esse número como mandante em competições internacionais e com torcida subia para 34 jogos ao todo.



"Temos que virar a página, senão terminamos nos prejudicando. Estávamos jogando um futebol onde todos estavam contentes, tínhamos uma sequência histórica no Maracanã... A equipe não só ganhava, mas ganhava com argumentos. O torcedor, até pouco tempo atrás, estava gostando de como a equipe jogava. Então temos que voltar a estar juntos nessa etapa. Há muito caminho adiante", avaliou Zubeldía.



Zubeldía também perde invencibilidade

O técnico, aliás, também conheceu sua primeira derrota de Libertadores no comando de uma equipe brasileira. Antes de quarta, tinha 14 jogos pelo São Paulo e um pelo Fluminense sem perder na competição.