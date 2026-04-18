Luis Zubeldía, técnico do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Luis Zubeldía, técnico do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 18/04/2026 11:00

Rio - O Fluminense entra em campo neste domingo (19), às 16h (de Brasília), com uma missão clara: usar seu bom retrospecto recente na Vila Belmiro para estancar a recente crise. Sem vencer há quatro jogos e vindo de uma derrota surpreendente para o Independiente Rivadavia, da Argentina, a equipe de Luis Zubeldía aposta na invencibilidade de quatro anos na casa do Santos para reencontrar o caminho das vitórias.



Embora o histórico geral como visitante diante do Peixe seja negativo, com apenas 30,82% de aproveitamento e 26 derrotas em 53 jogos, o passado recente joga a favor do Tricolor. O Fluminense não sabe o que é perder no Alçapão desde outubro de 2021. De lá para cá, foram três duelos no estádio santista, com uma vitória e dois empates.



A manutenção dessa escrita é vital para as pretensões do clube, que inicia agora uma sequência exaustiva de jogos e viagens. A maratona das próximas seis partidas inclui a estreia na Copa do Brasil diante do Operário-PR, o desafio na altitude frente ao Bolívar pela Libertadores e a revanche com o Independiente Rivadavia, na Argentina. O único compromisso no Maracanã será o duelo contra a Chapecoense, no dia 26 de abril.



Zubeldía, no entanto, terá que lidar com as ausências de Lucho Acosta (lesão no ligamento do joelho esquerdo), Canobbio e Martinelli (lesionados) para tentar converter o bom desempenho recente na Vila em três pontos fundamentais. O treinador tenta evitar que o time se distancie do pelotão de frente do Brasileirão.