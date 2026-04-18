Alisson em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon / Fluminense FC

Alisson em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 18/04/2026 17:41

Rio - Contratado há pouco mais de um mês, Alisson pode receber sua primeira oportunidade como titular no Fluminense neste domingo (19), diante do Santos. O meia-atacante, que ainda não engrenou, deve aparecer na escalação principal de Luis Zubeldía. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

Desde que chegou ao Tricolor, o camisa 25 foi acionado em quatro jogos - Remo, Atlético-MG, Corinthians e Coritiba. Em todos, saiu do banco de reservas já na segunda etapa. Ele esteve em campo por mais tempo contra o Coxa, quando atuou por 19 minutos.

Antes de selar acordo por empréstimo até dezembro com o clube carioca, Alisson estava no São Paulo. Por lá, no ano passado, fez um gol e deu duas assistências em 52 jogos.

