Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon / Fluminense FC

Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 19/04/2026 09:25 | Atualizado 19/04/2026 09:31

Rio - Sem vencer há quatro jogos, o Fluminense tenta encerrar a primeira crise da temporada diante do Santos, neste domingo (19), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Brasileirão. O Tricolor vive a pior turbulência desde a chegada do técnico Luis Zubeldía, em setembro do ano passado, e aposta no retrospecto recente na casa do Peixe para virar a página.

Por outro lado, o Santos tenta emendar a segunda vitória seguida no Brasileirão e se aproximar da metade de cima da tabela. Além disso, a vitória pode ajudar o técnico Cuca a afastar a má impressão depois do empate com o Rocoleta, pela Sul-Americana. O jogo também pode ser uma nova oportunidade de Neymar provar que tem condições de jogar a Copa do Mundo.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e GE TV (YouTube).

Como chega o Santos

Em busca da segunda vitória consecutiva no Brasileirão, o Santos chega pressionado após empatar com o Rocoleta, na Sul-Americana. No jogo em questão, houve uma discussão entre Neymar e um torcedor, que aumentou a pressão para a partida deste domingo. O camisa 10 vem tentando se provar por uma vaga na convocação para a Copa do Mundo de 2026.

Expulso no jogo contra o Atlético-MG, o técnico Cuca não estará no banco de reservas. Com isso, o Santos será comandado pelo auxiliar Cuquinha. O Peixe terá o retorno do meia-atacante Barreal, que cumpriu suspensão na rodada anterior. Lucas Veríssimo, poupado no jogo contra o Recoleta, também está de volta. Por outro lado, o lateral-esquerdo Escobar cumpre suspensão, enquanto Rony está lesionado.

Como chega o Fluminense

Em crise, o Fluminense inicia uma sequência de jogos fora de casa com a missão de amenizar a pressão antes do retorno ao Rio de Janeiro. Sem vencer há quatro jogos, o Tricolor vem de uma sequência de duas derrotas seguidas, incluindo o clássico contra o Flamengo e a estreia em casa na Libertadores contra o Independiente Rivadavia, da Argentina.

Para o jogo contra o Santos, o técnico Luis Zubeldía deve fazer mudanças na equipe. O treinador, que tem feito um rodízio desde o início da temporada, não terá o volante Martinelli e o atacante Canobbio à disposição. O meia Lucho Acosta, com lesão no joelho esquerdo, também está fora. A principal dúvida é se o comandante utilizará uma trinca de volantes ou Ganso.

Santos x Fluminense

Campeonato Brasileiro - 12ª rodada

Data e horário: 15/04/2026, às 16h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Barreal; Willian Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Moisés; Neymar e Gabigol. Técnico: Cuca

Fluminense: Fábio, Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Bernal, Hércules e Alisson (Ganso); Savarino, Serna e John Kennedy. Técnico: Luís Zubeldía

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)