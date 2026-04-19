Guga deu a assistência para John Kennedy virar o jogo - Lucas Merçon/Fluminense FC

Guga deu a assistência para John Kennedy virar o jogoLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 19/04/2026 18:09 | Atualizado 19/04/2026 21:49

A sequência sem vitórias do Fluminense na temporada de 2026 chegou ao fim. Neste domingo (19), o Tricolor bateu o Santos por 3 a 2 na Vila Belmiro, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gabigol abriu o placar, mas Savarino deixou tudo igual ainda no primeiro tempo com um golaço. Na etapa complementar, Barreal fez o segundo do Peixe. O Tricolor, porém, respondeu rápido com Rodrigo Castillo. Já na reta final, John Kennedy marcou e deu números finais ao jogo.

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Com o resultado, o Flu findou uma sequência de quatro jogos sem vencer na temporada. Agora, o Tricolor foca na Copa do Brasil. O Fluminense vai enfrentar o Operário na próxima quinta-feira (23), a partir das 21h30, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). A partida é válida pelo jogo de ida da quinta fase.

No Campeonato Brasileiro, a equipe de Zubeldía soma 23 pontos e aparece na terceira posição.

O jogo

O Fluminense foi surpreendido ao ver o Santos abrir o placar logo aos nove minutos do primeiro tempo. Arão desarmou Alisson, Neymar ficou com a posse, avançou e invadiu a área. A zaga do Flu tentou afastar o perigo, mas a bola sobrou para Gabigol, que abriu espaço e finalizou de direita para balançar a rede.

Houve reclamação por uma possível falta de Neymar, que acertou o rosto de Alisson, mas o gol foi validado. O Tricolor pareceu sentir. Afinal, o Santos cresceu na partida e ficou muito perto de ampliar a vantagem aos 16 minutos, quando Gabigol recebeu ótimo passe na área. O atacante ficou de frente para Fábio, mas mandou para fora.

Melhor para o Fluminense, que contou com o talento de Savarino para deixar tudo igual. O venezuelano foi acionado pela direita, e marcação não apertou. Ele experimentou de fora da área e anotou um golaço aos 24 minutos.

A partir daí, a equipe de Zubeldía melhorou em campo. O Fluminense terminou o primeiro tempo melhor diante de um Santos que caiu muito de produção, mas não conseguiu o segundo gol.

No retorno do segundo tempo, o Peixe voltou com mais volume e voltou a ficar em vantagem. Gabigol avançou pela direita e acionou Barreal. Jemmes errou, o argentino ficou de frente para Fábio e encobriu o goleiro para marcar aos 12 minutos.

O Fluminense, porém, não se abalou com o gol sofrido e deixou tudo igual aos 15 minutos. Savarino acionou Guga, que já dentro da área, fez o cruzamento na medida para Rodrigo Castillo completar de cabeça.

Depois dessa sequência animada, os dois times tiveram duas chances claras. A primeira foi do Santos. Otávio saiu errado ao dar a bola no pé de Neymar, que avançou e tinha tudo para finalizar, mas a escolha foi pelo passe. O jogador do Peixe tentou corrigir, ficou com a bola e novamente tocou para o camisa 10 finalizar para a boa defesa de Fábio.

O Fluminense, por sua vez, não desperdiçou a oportunidade. Aos 41 minutos, Guga fez bom levantamento para John Kennedy mandar a bola para o fundo das redes.