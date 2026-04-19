Guga deu a assistência para John Kennedy virar o jogoLucas Merçon/Fluminense FC

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A sequência sem vitórias do Fluminense na temporada de 2026 chegou ao fim. Neste domingo (19), o Tricolor bateu o Santos por 3 a 2 na Vila Belmiro, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gabigol abriu o placar, mas Savarino deixou tudo igual ainda no primeiro tempo com um golaço. Na etapa complementar, Barreal fez o segundo do Peixe. O Tricolor, porém, respondeu rápido com Rodrigo Castillo. Já na reta final, John Kennedy marcou e deu números finais ao jogo.
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John Kennedy comemora gol da virada do Fluminense contra o Santos, na Vila Belmiro - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Vibração de Guga na vitória do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC
Guga deu a assistência para John Kennedy virar o jogo - Lucas Merçon/Fluminense FC
Santos, Brasil - 19/04/2026 - Vila Belmiro. Fluminense enfrenta o Santos esta tarde na Vila Belmiro pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Santos, Brasil - 19/04/2026 - Vila Belmiro. Fluminense enfrenta o Santos esta tarde na Vila Belmiro pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Santos, Brasil - 19/04/2026 - Vila Belmiro. Fluminense enfrenta o Santos esta tarde na Vila Belmiro pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Santos, Brasil - 19/04/2026 - Vila Belmiro. Fluminense enfrenta o Santos esta tarde na Vila Belmiro pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Comemoração dos jogadores do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC
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Santos, Brasil - 19/04/2026 - Vila Belmiro. Fluminense enfrenta o Santos esta tarde na Vila Belmiro pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Santos, Brasil - 19/04/2026 - Vila Belmiro. Fluminense enfrenta o Santos esta tarde na Vila Belmiro pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Com o resultado, o Flu findou uma sequência de quatro jogos sem vencer na temporada. Agora, o Tricolor foca na Copa do Brasil. O Fluminense vai enfrentar o Operário na próxima quinta-feira (23), a partir das 21h30, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). A partida é válida pelo jogo de ida da quinta fase.
No Campeonato Brasileiro, a equipe de Zubeldía soma 23 pontos e aparece na terceira posição.

O jogo

O Fluminense foi surpreendido ao ver o Santos abrir o placar logo aos nove minutos do primeiro tempo. Arão desarmou Alisson, Neymar ficou com a posse, avançou e invadiu a área. A zaga do Flu tentou afastar o perigo, mas a bola sobrou para Gabigol, que abriu espaço e finalizou de direita para balançar a rede.
Houve reclamação por uma possível falta de Neymar, que acertou o rosto de Alisson, mas o gol foi validado. O Tricolor pareceu sentir. Afinal, o Santos cresceu na partida e ficou muito perto de ampliar a vantagem aos 16 minutos, quando Gabigol recebeu ótimo passe na área. O atacante ficou de frente para Fábio, mas mandou para fora.
Melhor para o Fluminense, que contou com o talento de Savarino para deixar tudo igual. O venezuelano foi acionado pela direita, e marcação não apertou. Ele experimentou de fora da área e anotou um golaço aos 24 minutos.
A partir daí, a equipe de Zubeldía melhorou em campo. O Fluminense terminou o primeiro tempo melhor diante de um Santos que caiu muito de produção, mas não conseguiu o segundo gol.
No retorno do segundo tempo, o Peixe voltou com mais volume e voltou a ficar em vantagem. Gabigol avançou pela direita e acionou Barreal. Jemmes errou, o argentino ficou de frente para Fábio e encobriu o goleiro para marcar aos 12 minutos.
O Fluminense, porém, não se abalou com o gol sofrido e deixou tudo igual aos 15 minutos. Savarino acionou Guga, que já dentro da área, fez o cruzamento na medida para Rodrigo Castillo completar de cabeça.
Depois dessa sequência animada, os dois times tiveram duas chances claras. A primeira foi do Santos. Otávio saiu errado ao dar a bola no pé de Neymar, que avançou e tinha tudo para finalizar, mas a escolha foi pelo passe. O jogador do Peixe tentou corrigir, ficou com a bola e novamente tocou para o camisa 10 finalizar para a boa defesa de Fábio.
O Fluminense, por sua vez, não desperdiçou a oportunidade. Aos 41 minutos, Guga fez bom levantamento para John Kennedy mandar a bola para o fundo das redes.