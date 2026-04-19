Vibração de Guga na vitória do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Vibração de Guga na vitória do FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 19/04/2026 18:50

Após a vitória do Fluminense sobre o Santos por 3 a 2 na Vila Belmiro, neste domingo (19), Guga saiu em defesa do grupo e deu explicação por uma recente fala que irritou a torcida. Com o resultado, o Tricolor findou uma sequência de quatro jogos sem triunfos na temporada.

"A gente passou os últimos dias 15 dias tomando muita porrada para um grupo que não merece isso. Esse grupo é muito humilde, trabalha demais. No último jogo, fui mal interpretado, acabei falando de um jogo também que deixou no ar... Mas esse time jamais vai entrar de corpo mole, longe disso, longe disso. Quis dizer que faz parte do futebol ganhar ou perder, mas a gente sempre entra para dar o nosso melhor", disse Guga, ao 'Premiere'.

"Tem jogos que as coisas não acontecem por detalhes. A vitória de hoje é para todo o grupo. A gente sabe o quanto é difícil jogar aqui dentro da Vila e buscar uma virada, que é ainda mais difícil. Está todo mundo de parabéns. Vamos continuar seguindo trabalhando. Estamos na busca do título. Dar os parabéns para o grupo, continuar com essa humildade, com esse trabalho para conquistar coisas grandes ainda na temporada", completou.

O lateral-direito foi um dos destaques da partida deste domingo (19). Ele deu assistências para Rodrigo Castillo e John Kennedy - este último anotou o gol da virada tricolor.

Fala que incomodou a torcida

A declaração em questão foi dada após a derrota do Fluminense para o Independiente Rivadavia, na zona mista do Maracanã. Em entrevista à 'ge tv', ele disse: "Se a gente ganhasse sempre... Enfim, o futebol seria sem graça".

Agenda do Fluminense

Agora, o Tricolor foca na Copa do Brasil. O Fluminense vai enfrentar o Operário na próxima quinta-feira (23), a partir das 21h30, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). A partida é válida pelo jogo de ida da quinta fase.