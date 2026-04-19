Vibração de Guga na vitória do FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC
Guga parabeniza o grupo após vitória e se explica por fala que irritou a torcida
Lateral foi um dos destaques da vitória do Fluminense sobre o Santos com duas assistências
Zubeldía explica escolha por Guga e valoriza mentalidade do Fluminense em vitória
Lateral-direito foi um dos destaques do Tricolor na vitória sobre o Santos
Guga parabeniza o grupo após vitória e se explica por fala que irritou a torcida
Lateral foi um dos destaques da vitória do Fluminense sobre o Santos com duas assistências
De virada, Fluminense bate o Santos e encerra sequência sem vitórias
Tricolor buscou o empate duas vezes durante a partida e conseguiu a virada com gol na reta final
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