Brasil venceu o Canadá e conquistou o Fifa Series - Lívia Villas Boas/CBF

Brasil venceu o Canadá e conquistou o Fifa SeriesLívia Villas Boas/CBF

Publicado 19/04/2026 08:45

Rio - A seleção brasileira feminina conquistou o Fifa Series, neste sábado (18), em Cuiabá, ao derrotar o Canadá por 1 a 0. Aline Gomes anotou o gol do título do Brasil, em uma difícil vitória, com um a menos por causa da expulsão de Ary Borges no segundo tempo. Na campanha, a equipe brasileira também goleou a Coreia do Sul por 5 a 1 e a Zâmbia por 6 a 1.

O Brasil teve amplo domínio as ações. Logo aos três minutos, a ofensiva brasileira levou perigo em chute de Tainá Maranhão. O Canadá respondeu depois, em chute rasteiro de Smith. Aos 21 minutos, o Brasil teve suas chances mais perigosas. Dudinha chutou com força, mas goleira Sheridan afastou a bola, que sobrou nos pés de Kerolin. Beckie Sonis salvou o rebote e jogou para escanteio. Na sequência, Lauren acertou o travessão.

Após a pressão inicial, o jogo ficou equilibrado. O Brasil voltou a assustar aos 33 minutos, quando Duda Sampaio chutou de fora da área e tirou tinta da trave. No fim, o Canadá quase castigou a seleção brasileira, mas Lelê apareceu bem e defendeu a finalização de Smith. Na reta final, o time comandado por Artur Elias quase abriu o placar em contra-ataque, mas Ludmila chutou por cima.

No retorno ao segundo tempo, a Seleção abriu o placar. Kerolin entrou na área em velocidade e tentou marcar de cavadinha. Sheridan defendeu e, no rebote, Aline Gomes balançou as redes em um bonito gol, sem deixar a bola cair no chão. O Canadá ficou perto do empate aos 18 minutos, quando Viens desviou cruzamento de Fleming e acertou a trave.

O Brasil ficou com um menos a partir dos 37 minutos do segundo tempo, quando Ary Borges levou o segundo amarelo. O Canadá se lançou para o ataque e quase empatou aos 41, mas Lelê fez uma grande defesa que impediu o gol de Prince. Nos acréscimos, a goleira brasileira voltou a fazer outra grande defesa para assegurar o título da seleção brasileira.