Lucas Paquetá no jogo entre Flamengo e Bahia - Gilvan de Souza/Flamengo

Lucas Paquetá no jogo entre Flamengo e Bahia Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 19/04/2026 22:28 | Atualizado 19/04/2026 23:33

Rio - Após a vitória do Flamengo sobre o Bahia por 2 a 0 no Maracanã, Lucas Paquetá deixou o gramado com dores. Logo depois do apito final, uma das câmeras de transmissão flagrou o meia deitado no campo. Na entrevista coletiva, o técnico Leonardo Jardim disse que "não parece ser nada de alarmante", mas ele será examinado.

"Em relação ao Paquetá, ele aguentou até o fim do jogo. Tem uma pequena dor na parte exterior da perna direita. Vamos ver... parece que não é nada de alarmante, mas com certeza vamos ver o que é", disse Leonardo Jardim, na entrevista coletiva.

Num lance perto da linha de fundo na reta final do segundo tempo, o meia tentou um passe de calcanhar. Logo depois, pareceu pisar de mau jeito e caiu levando as mãos ao joelho esquerdo. Ele voltou a colocar a mão no local após a partida.

Paquetá foi o autor do segundo gol do Flamengo e vive grande fase na temporada. Pelas câmeras de transmissão, ele deixou o campo andando, mas mancando.