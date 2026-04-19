Leonardo Jardim na chegada ao Maracanã - Gilvan de Souza/Flamengo

Leonardo Jardim na chegada ao MaracanãGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 19/04/2026 23:01 | Atualizado 19/04/2026 23:01

Rio - Leonardo Jardim deu uma nota alta para o Flamengo na vitória sobre o Bahia por 2 a 0 , neste domingo (19), mas fez uma ressalva. O treinador, que fez elogios ao time, destacou que o Rubro-Negro poderia ter conseguido um placar mais robusto no Maracanã.

"Em relação ao jogo, é difícil dar nota. Tenho que dar 8, 9. Acho que pecamos hoje na finalização. Poderíamos ter um resultado mais robusto. Quer na primeira parte, quer na segunda parte, o Flamengo procurou sempre a inciativa do jogo. Procurar as nossas dinâmicas, criar as situações de gol, pressionar o adversário. Acabamos por ser um pouco penalizados pela ineficácia de algumas situações. A vitória é extremamente justificada, porque fomos a melhor equipe".

O Fla soma 23 pontos e ocupa a segunda posição do Brasileirão. O líder é o Palmeiras, que tem um jogo a mais em relação ao Rubro-Negro, e soma 29 pontos.

Agora, a equipe de Leonardo Jardim foca na Copa do Brasil. O Flamengo vai enfrentar o Vitória na próxima quarta-feira (22), a partir das 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida da quinta fase.

"Acho que falei há três dias sobre prioridades. Nossa prioridade é sempre o próximo jogo, porque o Flamengo é uma equipe com responsabilidade em todas as competições, desde o Carioca a Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato (Brasileiro)", disse Leonardo Jardim.

"Podemos trocar alguns jogadores como temos feito aqui, mas a responsabilidade máxima é de forma a procurar dar o primeiro passo na qualificação contra o Vitória, que é uma equipe intensa. Tive a preocupação de vê-los contra o Corinthians. É uma equipe intensa, de duelos e nós temos que ser competentes para conseguir um bom resultado em casa", completou.