Leonardo Jardim na chegada ao MaracanãGilvan de Souza/Flamengo
Jardim elogia, mas acredita que Flamengo poderia ter 'resultado mais robusto' em vitória
Rubro-Negro criou várias chances ao longo da vitória sobre o Bahia no Maracanã
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Rubro-Negro criou várias chances ao longo da vitória sobre o Bahia no Maracanã
Após vitória do Flamengo, Lucas Paquetá deixa o gramado com dores
Meio-campista foi o autor do segundo gol do Rubro-Negro na vitória sobre o Bahia
Após homenagem, Arrascaeta enaltece Oscar Schmidt: 'Fenômeno'
Uruguaio também mandou um abraço para amigos e familiares do Mão Santa
Com homenagem de Arrascaeta a Oscar Schmidt, Flamengo vence o Bahia no Maracanã
Uruguaio anotou o primeiro gol do jogo; na etapa complementar, Lucas Paquetá ampliou a vantagem
Veja os relacionados do Flamengo para enfrentar o Bahia
As duas equipes vão se enfrentar neste domingo (19), a partir das 19h30, no Maracanã
Mudanças na rotina e cobranças nos treinos: como Jardim mudou o ambiente no Flamengo
Treinador conseguiu tranquilizar o clube e engatou sequência de quatro vitórias
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