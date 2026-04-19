Homenagem de Arrascaeta a Oscar Schmidt - Adriano Fontes/Flamengo

Homenagem de Arrascaeta a Oscar SchmidtAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 19/04/2026 21:23 | Atualizado 19/04/2026 22:01

Rio - O Flamengo venceu o Bahia por 2 a 0 no Maracanã, neste domingo (19), em partida válida 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O autor do primeiro gol foi Arrascaeta, que usou a 14 como uma das homenagens da noite a Oscar Schmidt, lenda do basquete que morreu na sexta-feira (17). Após marcar, ele tirou a camisa e mostrou o número para a torcida. Na sequência, pegou uma bola para fazer um arremesso. Na etapa complementar, Lucas Paquetá anotou o segundo do Rubro-Negro.

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O Fla soma 23 pontos e ocupa a segunda posição do Brasileirão. Agora, a equipe de Leonardo Jardim foca na Copa do Brasil. O Flamengo vai enfrentar o Vitória na próxima quarta-feira (22), a partir das 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida da quinta fase.

O jogo

O Flamengo foi superior ao longo do primeiro tempo e ditou o ritmo no Maracanã. O Rubro-Negro foi para cima desde o início e chegou a pedir um pênalti por volta dos cinco minutos, quando Samuel Lino caiu na área, mas o árbitro não viu infração. O VAR também não chamou.

Foi somente aos 17 minutos que o Flamengo conseguiu abrir o placar. Arrascaeta descolou bom ótimo passe para Pedro, que estava invadindo a área. O centroavante conseguiu driblar o goleiro e tocou a atrás para o uruguaio marcar.

Arrascaeta usou a 14 em homenagem a Oscar Schmidt, lenda do basquete que morreu na sexta-feira (17). Na comemoração, ele tirou a camisa e exibiu o número para a torcida. Logo depois, pegou uma das bolas de jogo e fez um arremesso. Ele recebeu cartão amarelo por tirar a camisa.

A noite foi marcada por homenagens ao ídolo do basquete. Uma imagem do Mão Santa foi exibida no telão do Maracanã, e torcedores cantaram o nome de Oscar.



O Flamengo seguiu melhor, mas não conseguiu o segundo gol na etapa inicial. Já o Bahia teve apenas uma chance clara, com uma finalização de Pulga, que estava dentro da área, mas Rossi estava bem posicionado para fazer a defesa.

No retorno do intervalo, o Bahia até conseguiu aparecer mais no ataque, mas o Flamengo manteve a pegada e empilhou várias chances claras. Arrascaeta esteve envolvido em três no início da etapa complementar: primeiro, obrigou Léo Vieira a fazer boa defesa; posteriormente, mandou a bola na trave após uma finalização de cabeça; na terceira, ele estava com a bola dentro da área, mas isolou.

Passado esse momento, o time visitante cresceu na partida e poderia ter empatado. Jean Lucas acertou o travessão ao arriscar um chute de fora da área aos 18 minutos.

O Flamengo assustou logo depois. Após cobrança de escanteio, Léo Ortiz finalizou de cabeça no travessão. A conclusão foi com desvio, e a bola saiu em novo escanteio. Logo depois, o Bahia respondeu com chute de Acevedo para Rossi defender. O goleiro ainda precisou intervir mais uma vez na sequência.

Posteriormente, o Flamengo voltou a se impor em campo e empilhou várias oportunidades. De tanto pressionar, o segundo gol finalmente saiu. Após cobrança de escanteio, Saúl, que fez sua estreia na temporada, desviou com o pé para Paquetá finalizar e ampliar a vantagem.