Leonardo Jardim em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu - Adriano Fontes / Flamengo

Leonardo Jardim em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 19/04/2026 09:55

Rio - Em grande fase sob o comando de Leonardo Jardim, o Flamengo enfrenta o Bahia, neste domingo (19), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileirão. Embalado por quatro vitórias seguidas, o Rubro-Negro busca manter o bom momento com o treinador português e tenta reduzir a diferença para o líder Palmeiras.

Por outro lado, o Bahia tem o maior desafio fora de casa no Brasileirão. Dono de um aproveitamento de 80% como visitante, o Esquadrão de Aço soma quatro vitórias e apenas uma derrota longe de Salvador. Com isso, o jogo promete ser muito equilibrado, já que ambos somam 20 pontos e brigam diretamente por uma vaga no G-5.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Flamengo

Embalado por quatro vitórias seguidas na temporada, o Flamengo busca a terceira consecutiva no Brasileirão para reduzir a diferença para o líder Palmeiras. Além disso, o jogo é um confronto direto pelo G-5, já que o Bahia ocupa o quinto lugar e tem a mesma pontuação do Rubro-Negro, que está em segundo, com 20 pontos.

Para o jogo, o Flamengo deve ter força máxima. Na vitória sobre o Independiente Medellín, da Colômbia, pela Libertadores, o técnico Leonardo Jardim fez cinco mudanças na escalação e conseguiu descansar os jogadores. O treinador fez testes com o zagueiro Vitão e o atacante Luiz Araújo e Plata no time titular, e deve fazer novas mudanças.

Como chega o Bahia

Na briga por uma vaga no G-5, o Bahia é dono de uma grande campanha como visitante e promete dar trabalho para o Flamengo. Apesar do desfalque do técnico Rogério Ceni, que está suspenso e vai dar lugar ao auxiliar Charles Hembert, o Esquadrão de Aço terá praticamente força máxima para um confronto considerado de "seis pontos".

Recuperado de lesão, Gilberto pode voltar para o time titular e pode fazer o volante Acevedo voltar a atuar no meio-campo no lugar de Caio Alexandre. Na zaga, o zagueiro David Duarte volta a ficar à disposição por causa de um efeito suspensivo. Outra boa notícia é que Ademir treinou normalmente depois de ser substituído com dores no ombro na última partida.

Flamengo x Bahia

Campeonato Brasileiro - 12ª rodada

Data e horário: 19/04/2026, às 19h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Lucas Paquetá e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim

Bahia: Léo Vieira; Acevedo, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Oliveira, Erick Pulga e Eve. Técnico: Charles Hembert

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)