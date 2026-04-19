Leonardo Jardim, técnico do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim, técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 19/04/2026 13:25

Rio - O Flamengo engrenou sob o comando de Leonardo Jardim. Contratado para substituir Filipe Luís, o treinador português superou a desconfiança e a pressão, conquistou o elenco e conseguiu adaptar o seu estilo de jogo. A mudança no ambiente foi determinante para o Rubro-Negro engatar uma sequência de quatro vitórias consecutivas.

Conhecido por um estilo de jogo mais vertical e equilibrado, Leonardo Jardim tem uma característica de jogo diferente de Filipe Luís, que priorizava a posse de bola no campo ofensivo e um modelo mais propositivo. O treinador português prioriza transições rápidas, com marcação por zona em bloco médio. O foco é a proteção da zona central para explorar os contra-ataques.

Apesar de tranquilo na convivência, Leonardo Jardim é rigoroso nos treinos. Desde o início, deixou claro que quem não se adaptasse, não teria espaço. O treinador português fez com que os jogadores assumissem as próprias responsabilidades e também teve conversas com jogadores que não viviam o melhor momento, como Pedro e Samuel Lino, de acordo com o "ge".



Recentemente, o Flamengo deu fim ao regime de concentração, uma ideia que começou em conjunto com a diretoria. A decisão foi um voto de confiança no grupo, que demonstrou vontade de melhorar após a derrota para o Bragantino. A mudança na postura dos jogadores foi determinante para a relação com o treinador e a diretoria melhorar no dia a dia.

Embalado com quatro vitórias consecutivas, o Flamengo recebe o Bahia, neste domingo (19), às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro é o vice-líder com 20 pontos e tem a mesma pontuação do Bahia, que está em quinto lugar. Com um jogo a menos, o Mais Querido tenta reduzir a diferença para o líder Palmeiras, que tem 26.