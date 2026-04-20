Comemoração de Lucas Paquetá - Gilvan de Souza / Flamengo

Comemoração de Lucas PaquetáGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 20/04/2026 10:22

2 a 0, neste último domingo (19), mas a preocupação com Lucas Paquetá dominou os bastidores pós-jogo. O meia, que selou a vitória com o segundo gol rubro-negro, deixou o gramado com dores na perna esquerda, gerando apreensão imediata sobre uma possível lesão no joelho.



No entanto, o boletim médico divulgado pelo clube no início da madrugada desta segunda-feira (20) trouxe alívio. Após exames, não foi constatada lesão ligamentar. Rio - O Flamengo garantiu um resultado importante na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro ao vencer o Bahia por, neste último domingo (19), mas a preocupação com Lucas Paquetá dominou os bastidores pós-jogo. O meia, que selou a vitória com o segundo gol rubro-negro,, gerando apreensão imediata sobre uma possível lesão no joelho.No entanto, o boletim médico divulgado pelo clube no início da madrugada desta segunda-feira (20) trouxe alívio. Após exames, não foi constatada lesão ligamentar.

"Após deixar o campo com dores na perna esquerda na vitória por 2 a 0 contra o Bahia, válida pelo Brasileirão BETANO 2026, o meia Lucas Paquetá foi submetido a exames clínicos e de imagem ainda no início da madrugada de segunda-feira. O resultado não apontou lesão no joelho. A ressonância magnética indicou um edema no tendão da coxa esquerda, e o atleta já iniciou tratamento junto ao Departamento Médico do clube", informou o Flamengo.



O próprio Paquetá, inclusive, utilizou suas redes sociais para tranquilizar os torcedores e detalhar o diagnóstico.

"Muito obrigado pelas mensagens, galera. Graças a Deus não foi nada no joelho. Apenas edema no tendão da fíbula e do bíceps da coxa. Começar o processo para zerar essa dor e estar pronto o quanto antes! Obrigado a todos pelo carinho", escreveu o camisa 20.



Apesar do susto, o técnico Leonardo Jardim já havia sinalizado na coletiva que a situação não parecia "alarmante", percepção confirmada pelos exames. O Flamengo ainda não estipulou um prazo oficial para o retorno do meia.