Jorginho em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Jorginho em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 20/04/2026 19:22

Rio - Jorginho deu mais um passo para a voltar a jogar. Nesta segunda-feira (20), o Flamengo divulgou imagens do treino, e o volante apareceu na atividade com bola junto com jogadores em campo.

Ele não disputa uma partida desde o dia 5 de abril, quando o Flamengo venceu o Santos por 3 a 1 no Maracanã. Jorginho, inclusive, fez o segundo gol do Rubro-Negro naquele dia.

Jorginho chegou ao Rubro-Negro no meio de 2025 e logo se firmou como peça importante no Rubro-Negro. Na temporada de 2026, o volante disputou dez partidas e anotou dois gols.