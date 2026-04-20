Jorginho em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

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Rio - Jorginho deu mais um passo para a voltar a jogar. Nesta segunda-feira (20), o Flamengo divulgou imagens do treino, e o volante apareceu na atividade com bola junto com jogadores em campo.
Ele não disputa uma partida desde o dia 5 de abril, quando o Flamengo venceu o Santos por 3 a 1 no Maracanã. Jorginho, inclusive, fez o segundo gol do Rubro-Negro naquele dia.
No entanto, o volante deixou o jogo com dores na panturrilha esquerda. Após passar por exame, ele teve constatada uma lesão muscular na região.
Jorginho chegou ao Rubro-Negro no meio de 2025 e logo se firmou como peça importante no Rubro-Negro. Na temporada de 2026, o volante disputou dez partidas e anotou dois gols.