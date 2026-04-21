Arrascaeta é capitão e destaque do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Arrascaeta é capitão e destaque do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 21/04/2026 18:00 | Atualizado 21/04/2026 18:28

Rio - Arrascaeta reencontrou o bom futebol e vive nova fase artilheira no Flamengo. Destaque nos títulos da Libertadores e Brasileirão em 2025, o meia uruguaio começou a temporada sob desconfiança após ter um desempenho discreto nos primeiros jogos, mas recuperou a confiança, marcou em três das últimas quatro partidas e voltou a ser protagonista.

Na atual temporada, Arrascaeta soma 20 jogos, oito gols e cinco assistências. Desde a chegada de Leonardo Jardim, foram dez jogos, três gols e duas assistências. Com isso, o camisa 10 possui uma média de uma participação direta a cada dois jogos. Porém, o desempenho cresceu nos últimos cinco jogos, mesmo período em que o Flamengo engatou com o novo treinador.

Nos últimos quatro jogos, são três gols e uma assistência, com média de uma participação direta em gol por partida. Na vitória do Flamengo sobre o Bahia por 2 a 0, no último domingo (19), no Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileirão, Arrascaeta foi um dos destaques da partida, com um gol, uma bola na trave e cinco passes decisivos, de acordo com o "SofaScore".

Com a vitória sobre o Bahia, o Flamengo engatou a quinta consecutiva sob o comando de Leonardo Jardim. Em grande momento com o treinador português, o Rubro-Negro volta a campo na próxima quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), contra o Vitória, no Maracanã, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.