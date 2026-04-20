Júnior, ídolo do Flamengo, contesta decisão da arbitragem - André Durão / GE

Júnior, ídolo do Flamengo, contesta decisão da arbitragemAndré Durão / GE

Publicado 20/04/2026 13:26 | Atualizado 20/04/2026 13:29

vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Bahia, neste último domingo (19), contou com um momento que gerou debate na transmissão oficial. Ao abrir o placar no Maracanã, o meia Arrascaeta tirou a camisa de jogo para exibir o icônico número 14 do basquete, em homenagem póstuma a Oscar Schmidt. O gesto, porém, foi punido com cartão amarelo pelo árbitro, decisão que irritou o comentarista Maestro Júnior.



Durante a cobertura no "Premiere", o ídolo rubro-negro defendeu que o contexto excepcional da morte de um dos maiores ídolos do esporte brasileiro deveria ter sido levado em conta. Rio - A, contou com um momento que gerou debate na transmissão oficial. Ao abrir o placar no Maracanã, o meia Arrascaeta tirou a camisa de jogo para exibir o icônico número 14 do basquete, em homenagem póstuma a Oscar Schmidt. O gesto, porém, foi punido com cartão amarelo pelo árbitro, decisão que irritou o comentarista Maestro Júnior.Durante a cobertura no "Premiere", o ídolo rubro-negro defendeu que o contexto excepcional da morte de um dos maiores ídolos do esporte brasileiro deveria ter sido levado em conta.

"O juiz deu cartão amarelo para o Arrascaeta. É lógico que existe a regra, existe a lei, tirou a camisa. Mas é uma situação completamente... Talvez um pouquinho mais de sensibilidade nesse momento pudesse existir também", desabafou Júnior.



A homenagem do uruguaio fez parte de um pacote de ações do Flamengo para honrar o "Mão Santa", que faleceu na última sexta-feira (17). O atleta, que já utilizou a 14 por seis temporadas antes de assumir a 10, foi o escolhido para personificar o tributo nos gramados.

